Mercato: Naples très intéressé par Christophe Galtier

Alors que l’arrivée de Conceiçao était pressentie, Naples s’est finalement ravisé et envisagerait davantage la piste Christophe Galtier. Tout juste sacré champion de France, le Lillois est très courtisé, par Lyon, Nice, mais aussi à l’étranger.

Où s’écrira l’avenir de Christophe Galtier? Au lendemain du titre lillois, l’entraîneur du LOSC avait dit n’avoir pris aucune décision sur son avenir. Il avait cependant confirmé l’intérêt de plusieurs clubs: "Je suis sollicité, pas que par Lyon et Nice. Naples? Entre autres. Non, je ne les ai pas recalés", avait-il répondu à RMC dans Top of the Foot, émission spéciale en direct de Lille.

A Naples, la piste Galtier a pris de l’ampleur mardi, selon la Gazzetta dello sport. Alors que le nom de Conceiçao avait été cité avec insistance, le président De Laurentiis a préféré abandonner l’idée et c’est bien le Français qui serait en haut de la liste du Napoli. Toujours selon la Gazzetta, le profil de Christophe Galtier séduirait notamment pour son travail avec les jeunes joueurs. De son côté, le Lillois avait laissé entendre qu’il envisageait plutôt un club dans l’Hexagone. "J’aime bien la France", avait-il répondu au moment d’évoquer un éventuel challenge à l’étranger.

Selon le média italien, les deux concurrents de Galtier pour reprendre le Napoli seraient Luciano Spalletti et Massimiliano Allegri. Mais ce dernier aurait davantage de chance de filer à la Juventus.