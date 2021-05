LOSC: Galtier confirme être "sollicité" par l’OL et Nice "entre autres"

Invité de Top of the foot ce lundi sur RMC, Christophe Galtier a évoqué son avenir en présence de son président Olivier Létang. Le coach du LOSC affirme n’avoir pris aucune décision mais confirme que plusieurs clubs s’intéressent à lui pour la saison prochaine. A commencer par Lyon et Nice.

Il va peut-être s’en aller par la grande porte. En laissant une trace indélébile dans l’histoire du LOSC. Au lendemain du sacre en Ligue 1, Christophe Galtier était l’invité de Top of the foot, ce lundi sur RMC. Et le coach des Dogues, en poste depuis fin 2017, en a profité pour parler de son avenir aux côtés de son président Olivier Létang. En laissant planer le doute sur ses intentions.

"On en a parlé hier et ce (lundi) matin avec le président, a expliqué l’entraîneur de 54 ans. On est dans une période où on va fêter, célébrer, partager avec les joueurs et toutes les personnes du club. On va profiter de ces derniers instants pour vivre un moment très agréable. Il est prévu qu’on se voit peut-être en fin de journée ou peut-être demain."

"J’aime bien la France"

En attendant, Galtier assure n’avoir pas encore fait son choix. Même s’il confirme que plusieurs clubs s’intéressent à lui pour la saison prochaine. A commencer par l’OL et Nice. "Je n’ai pas pris ma décision. Sincèrement non. Je suis sollicité, pas que par Lyon et Nice. Naples? Entre autres. Non, je ne les ai pas recalés (les dirigeants de Naples, ndlr)", a répondu Galtier, avant de préciser: "J’aime bien la France", au moment d’envisager un éventuel challenge à l’étranger.

"Il y a deux mois, on a eu une discussion avec le président, a poursuivi l’ancien coach de Saint-Etienne. On a échangé pour la suite. On a parlé de l’avenir. Ces derniers temps, il n’y a plus eu de sujet de conversation sur l’avenir, puisqu’on était focus sur cet objectif incroyable (le titre, ndlr). En fin de journée, on se verra. Aucune décision n’a été prise. Tout est possible. Je suis sous contrat avec Lille. Ma décision n’est pas prise. On va se rencontrer, échanger et on verra."