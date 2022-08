Mercato: n°2 au PSG, Navas a accepté de rejoindre Naples

En attendant que le PSG et le Napoli trouvent un terrain d'entente, Keylor Navas a donné son accord pour rejoindre l'Italie et la Serie A.

Naples et le PSG poursuivent leurs discussions, à la fois pour Keylor Navas mais également Fabian Ruiz (milieu de terrain, 26 ans). Dans le dossier du gardien de but, le Costaricien a, selon nos informations, d’ores et déjà accepté de rejoindre la Serie A. Keylor Navas s’imaginait sans doute vivre une longue et riche aventure à Paris, lorsque le PSG a lié son destin à celui de son gardien jusqu’en 2024. Un an plus tard, l’ancien portier du Real Madrid s’apprête à faire ses adieux à la capitale. Relégué au rang de n°2 dans la hiérarchie du poste, après une saison où il aura alterné dans les buts avec son concurrent direct Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas n’accepte plus la situation.

Galtier a tranché en faveur de Donnarumma

Christophe Galtier ne s’en est jamais caché, son gardien vit très mal ce déclassement qu’il subit sans que le club ait quoique que ce soit à lui reprocher, Navas ayant toujours répondu présent. "C'est plus dur pour Keylor, confiait l'entraîneur parisien jeudi. Mais c'est un grand compétiteur, à qui on doit beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a fait dans sa carrière." Eu égard à son statut et à son impact dans l’histoire récente du PSG, le technicien français préférait justement que les choses soient claires dès le début. Et dans son esprit, il ne pouvait y avoir de rotation entre un gardien n°1 et un n°1 bis, comme ce fut le cas la saison dernière. Galtier a donc tranché et c’est Navas qui en a fait les frais.

Sergio Rico numéro 2?

Très performant à l’entraînement, Keylor Navas ne se voit pas prendre place sur le banc chaque semaine. Raison pour laquelle il s’est finalement résolu à quitter Paris, qu’il avait rejoint en 2019 alors que le PSG cherchait un titulaire indiscutable à ce poste si important. Au sortir de deux premières saisons de grande qualité, le PSG semblait avoir trouvé sa perle rare. Mais une opportunité de marché s’est présentée l’été dernier. Donnarumma est arrivé auréolé d’un titre de champion d’Europe. Et à 23 ans seulement, le jeune gardien représente l’avenir du poste et du Paris Saint-Germain. Reste désormais aux deux clubs à trouver un accord sur la nature du transfert. Une chose est sûre, Sergio Rico est tout désigné pour assumer le rôle de doublure en cas de départ de Navas.