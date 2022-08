Mercato: Naples veut trouver un accord avec le PSG pour Ruiz... et Navas

Alors que le PSG tente de signer Fabian Ruiz pour renforcer son milieu de terrain, le Napoli souhaite lui voir arriver Navas pour être son gardien titulaire. Le club italien vise désormais un double accord avec son homologue français.

Le directeur sportif du Napoli Cristiano Giuntoli s'est envolé ce vendredi pour Paris dans le but d'obtenir un double accord avec le PSG concernant Fabian Ruiz et Keylor Navas selon Corriere dello Sport. Le club parisien serait prêt à débourser 25 millions d'euros pour le milieu espagnol, quand Naples espère avoir en échange Keylor Navas.

Un gardien titulaire pour le Napoli

En revanche le club italien ne peut pas payer les 9 millions de salaire annuel du portier costaricain et espère que le PSG en paie 75%. Un accord qui doit se sceller au plus vite, puisque le Napoli ne dispose actuellement que de Salvatore Sirigu pour débuter le championnat ce lundi. Il reste encore deux ans de contrat à Keylor Navas au PSG mais Naples espère tout de même un transfert.

De son côté Paris patiente toujours pour Fabian Ruiz, qui doit arriver afin de renforcer son milieu de terrain. On apprenait ce vendredi que Ander Herrera était proche de quitter la capitale française afin de retourner à l'Athletic Club. Le milieu du Napoli de 26 ans serait ainsi le troisième renfort au milieu de terrain après Renato Sanches (de Lille) et Vitinha (de Porto).

Un double accord grâce à Luis Campos ?

Fabian Ruiz, formé et révélé au Betis, est particulièrement apprécié par Luis Campos, qui le suit depuis longtemps. Avec sa taille (il mesure 1,89m) et son adresse dans le jeu aérien, il propose un profil différent de la plupart des milieux parisiens actuels. Naples réclamerait 30 millions d'euros pour son milieu de terrain.

Paris souhaite devancer les clubs qui le voudront libre l'été prochain. Mais il doit déjà composer avec une forte concurrence dès cet été. Deux autres clubs sont aussi dans la course. Reste que les positions entre le PSG et Fabian Ruiz se sont rapprochées la semaine passée, même si le club parisien et le joueur n’ont pas encore trouvé d’accord. De son côté le Napoli espère profiter de ses bonnes relations avec le directeur sportif portugais pour parvenir à ce double accord.