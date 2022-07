PSG: Donnarumma déjà sous le charme de la méthode Galtier

Au lendemain de la préparation au Japon et à la veille de s'envoler pour Tel-Aviv afin d'y disputer le Trophée des champions des champions, Gianluigi Donnarumma s'est exprimé pour le site du PSG sur les premiers pas de Christophe Galtier en tant que coach parisien.

Récemment confirmé en tant que gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma ne tarit pas d'éloges sur le nouvel entraîneur, Christophe Galtier, ainsi que son staff, dans une interview pour le site officiel du PSG. "Nous sommes très heureux de l’arrivée de l'entraîneur et du staff technique. C’est très, très positif. Nous échangeons en permanence avec l'entraîneur, il a une excellente relation avec tout le monde, il parle à tout le monde et je pense que c'est la chose la plus importante", s'est-il réjoui.

D'un point de vue personnel, Gianluigi Donnarumma n'a certainement pas vécu la meilleure saison de sa vie sur le plan sportif. La Squadra Azzura a échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde, et le gardien italien est en cause dans l'élimination de son équipe en Ligue des champions, notamment sur ce duel à l'épaule avec Karim Benzema.

Malgré ça, le portier semble heureux: "Je vais très bien, je me sens chez moi après cette année. Ça fait maintenant un an que je suis à Paris et j'ai de nombreux amis ici. Je vais très bien, le groupe m'a beaucoup aidé. Nous sommes tous très, très proches, alors ça aide forcément afin que je me sente vraiment chez moi", savoure t-il.

"Nous devons absolument gagner"

Le PSG n'est cette fois-ci pas tenant du titre du Trophée des champions (perdu contre Lille 1-0 la saison dernière). Le Parisien n'a qu'un seul objectif, le conquérir à nouveau cette année: "Nous devons absolument la gagner. On veut ramener le premier trophée de la saison à la maison, et on doit à la fois le faire pour nous, mais aussi pour tous les supporters qui nous soutiennent toujours. (...) Ce ne sera pas facile, mais nous devons y aller pour tout donner. Ce trophée, on le veut pour commencer la saison dans les meilleures conditions. On sait combien c’est important", a déclaré de gardien international italien.

Confirmé comme numéro 1 par Christophe Galtier, Gianluigi Donnarumma devrait normalement être aligné par son entraîneur dimanche soir.