Mercato: Newcastle envisage déjà la revente de Bruno Guimaraes

Dan Ashworth, responsable du recrutement de Newcastle, confie ne pas vouloir se séparer de Bruno Guimaraes dans l’immédiat tout en soulignant la nécessité du club de générer d’importantes entrées d’argent.

Six mois après son arrivée en provenance de Lyon, Bruno Guimaraes (24 ans) s’est imposé comme l’un des chouchous des fans de Newcastle. Le Brésilien, recruté contre 42 millions d’euros en janvier dernier, a d'abord aidé le club à se maintenir en Premier League et participe activement à son bon début de saison (6e de Premier League à deux points du Top 4). A tel point qu’il a déjà tapé dans l’œil du Real Madrid l’été dernier. Pour le moment, les Magpies comptent sur lui pour nourrir leurs nouvelles ambitions quelques mois après l’arrivée de puissants actionnaires saoudiens désireux de faire de Newcastle une place forte du football anglais et européen. Mais une revente du Brésilien n’est pas non plus totalement écartée dans le but de rester dans les clous du fair-play financier.

"Vous ne pouvez jamais contrôler quand une opportunité se présente"

"Je ne veux absolument pas vendre Bruno, a assuré Dan Ashworth, responsable du recrutement de Newcastle, dans The Sun. C'est un joueur de haut niveau et une partie très importante de notre voyage. Mais, à un moment donné, vous devez négocier avec des choses autour du fair-play financier. Nous devons être en mesure de générer de l'argent pour réinvestir et repartir."

"Vous ne pouvez jamais contrôler quand un club ou une opportunité se présente pour un joueur qui a peut-être une aspiration qu'il a toujours voulu réaliser, poursuit-il. Ce pourrait être une certaine ville dans le monde, ce pourrait être un club ou ce pourrait être un pays. Je ne peux pas mentir et dire que nous n'aurons jamais à vendre un joueur et que nous pourrons toujours conserver nos meilleurs talents. Il faut parfois prendre une décision pragmatique et se dire 'Ok, on va faire ça parce que c'est une façon de réinvestir dans le club'. En fin de compte, à quel niveau le vendez-vous?"

Ashworth rappelle que le succès du projet de Newcastle passera par des résultats rapides pour fructifier les plus de 200 millions d’euros investis depuis janvier sur le marché des transferts. Heureux dans le Nord de l’Angleterre, Guimaraes a ainsi laissé filtrer ses envies de Ligue des champions dans un avenir assez proche. "J'aimerais penser que nous pourrons conserver nos meilleurs talents afin de poursuivre nos ambitions de monter dans le classement en Premier League et de battre pour les coupes, conclut-il. La Premier League est le championnat le plus attractif du monde. Cela donne un départ fantastique et si vous jouez en Europe et que vous avez la taille et l'aspiration, c'est possible (de conserver les joueurs)."