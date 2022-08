Mercato: Bruno Guimarães serait le favori pour remplacer Casemiro au Real Madrid

Manchester United pourrait bien recruter Casemiro, selon la presse anglaise. Pour pallier cet éventuel départ, le Real Madrid aurait déjà ciblé un remplaçant. D'après AS, il s'agirait de Bruno Guimarães.

Un Brésilien peut en cacher un autre. Annoncé partant du Real Madrid par de nombreux médias, Casemiro pourrait être remplacé par Bruno Guimarães (24 ans), selon une information rapportée jeudi par AS. Les dirigeants madrilènes auraient coché le nom de l'ancien Lyonnais comme option numéro 1 en cas de départ de leur sentinelle.

Arrivé il y a six mois en Angleterre pour 50 millions d'euros, Bruno Guimaraes a été un grand artisan du maintien en Premier League des Magpies. L'international brésilien a joué 17 matchs de Premier League la saison dernière, pour cinq buts inscrits. Des statistiques plutôt intéressantes pour un milieu défensif. C'est d'ailleurs plus que durant ses deux saisons et demi à Lyon (trois buts).

Une concurrence avec Tchouameni?

Un départ de Casemiro du Real Madrid serait profitable à Aurélien Tchouaméni, arrivé cet été pour 80 millions d'euros, et barré par le Brésilien de 30 ans. En cas d'arrivée de Bruno Guimarães, on peut imaginer qu'une concurrence entre les deux joueurs serait instaurée, avec un léger avantage pour l'international français de 22 ans.

Du côté de l'Angleterre, il est difficile d'imaginer Newcastle se séparer de son joueur, qui donne entière satisfaction et qui s'inscrit dans le nouveau projet du club. Si une transaction venait à se faire, le NUFC demanderait probablement une grosse indemnité.