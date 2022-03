Premier League: le premier but zlatanesque de Guimaraes avec Newcastle

Titularisé pour la première fois en Premier League avec Newcastle, l’ancien Lyonnais Bruno Guimaraes s’est fendu d’un but spectaculaire, jeudi sur la pelouse de Southampton (3-1). Les Blues de Chelsea ont eux gagné sur la pelouse de Norwich, dernier du Championnat.

Voilà de quoi se mettre rapidement ses nouveaux supporters dans la poche. Un mois et demi après sa signature à Newcastle en provenance de l’Olympique lyonnais, Bruno Guimaraes a enfin pris la lumière avec ses nouvelles couleurs, après une acclimatation timide outre-Manche.

Le Brésilien, titulaire pour la première fois, en tant que relayeur gauche, dans le 4-3-3 disposé par son entraîneur Eddie Howe sur la pelouse de Southampton, a inscrit jeudi le but de la victoire au St. Mary’s Stadium (3-1) lors de ce match en retard de la 21e journée de Premier League. Et de quelle manière.

Des Magpies métamorphosés

D’abord placé pour gênr le gardien adverse sur un corner joué à droite, Guimaraes a profité d’une remise de la tête de Dan Burn pour expédier le ballon sous la barre d’un geste fou. Une aile de pigeon sèche en se retournant, qui a transpercé Fraser Forster et permis aux Magpies d’obtenir leur sixième succès lors de leurs sept derniers matches de championnat.

Le nouveau-riche du football anglais et européen, lancé depuis cet hiver dans une course au maintien, est en train de réussir avec brio sa mission, bien aidé par l’apport de ses recrues hivernales. Désormais quatorzième, Newcastle a pris le large sur la zone rouge, distancée de dix points.

Dans les hauteurs du championnat, Chelsea – qui arborait toujours sur son maillot le sponsor de Three UK, qui a pourtant décidé de "suspendre jusqu’à nouvel ordre" ce jeudi son partenariat avec le club – s’est imposé sur le terrain de la lanterne rouge Norwich (3-1). Trevoh Chalobah (3e), Mason Mount (14e) et Kai Havertz (90e) ont marqué. Et permis aux Blues de revenir à sept points de Liverpool, deuxième.