Premier League: le doublé de Guimaraes, qui porte Newcastle face à Leicester

Transféré à Newcastle cet hiver, l'ancien Lyonnais Bruno Guimaraes a soulagé les Magpies ce dimanche après-midi face à Leicester (2-1). Il s'est offert un doublé, dont un second but décisif à la 95e minute.

Pendant que l'OL vit une fin de saison assez délicate, son ancien milieu de terrain Bruno Guimaraes brille en Premier League. Transféré à Newcastle fin janvier contre 50 millions d’euros bonus compris, l’international brésilien (6 sélections) a inscrit ses deuxième et troisième buts en championnat ce dimanche. Surtout, il offre une victoire aux Magpies dans le temps additionnel face aux Foxes.

Son troisième but avec Newcastle

Mené au score par Leicester à St James' Park après le but de Lookman (19e), Newcastle a pu compter sur Guimaraes pour égaliser sur une action opportuniste à la suite d’un corner (30e) puis pour donner la victoire au bout du temps additionnel d’une tête plongeante au terme d’un contre éclair (90e+5). L’occasion d'inscrire le but décisif le plus tardif de son club en Premier League depuis 2006-2007. L’ancien Lyonnais avait déjà marqué le 10 mars dernier face à Southampton (1-2).

Dans le même temps, West Ham concède le nul à domicile contre Burnley (1-1). Les Hammers manquent l’occasion de grimper au 5e rang et restent à 5 points du top 4, les Clarets sont toujours relégables (18e) avec 3 longueurs de retard sur Everton, 17e. Grâce au doublé de leur Brésilien, les Magpies (14es) confirment que le maintien ne les concerne plus, puisqu’ils totalisent 12 unités d'avance sur la zone de relégation.