Mercato: retour en Angleterre pour Lemina, qui quitte Nice pour Wolverhampton

Mario Lemina (29 ans), milieu de terrain de Nice, va quitter le club ce vendredi pour s’engager avec Wolverhampton contre 11 millions d’euros. Le Gym ne compensera pas son départ mais cherche deux renforts en défense et en attaque.

Mario Lemina (29 ans) va quitter Nice 18 mois après son arrivée en provenance de Southampton (contre 5,5 millions d’euros). Le milieu de terrain, qui était venu sur la Côte d’Azur pour se relancer, va retourner en Angleterre. Il doit passer sa visite médicale ce vendredi avec Wolverhampton, 19e de Premier League, qui va débourser 11 millions d’euros dans l’opération.

Nice veut un latéral gauche et un attaquant

Selon les informations de RMC Sport, le Gym n’a pas prévu de compenser son départ par une arrivée poste pour poste. Les dirigeants comptent sur Hicham Boudaoui (23 ans), déjà performant contre Montpellier dans ce registre, et veulent faire de la place à Alexis Beka-Beka (21 ans), acheté 12 millions d'euros au Lokomotiv Moscou l'été dernier. En revanche, Nice s'active toujours pour attirer un attaquant et un latéral gauche.

Mario Lemina, formé à Lorient et passé par Marseille, la Juventus, Galatasaray et Fulham, a disputé 48 rencontres sous les couleurs niçoises. Il était un élément essentiel du dispositif de Christophe Galtier la saison passée (36 matchs), puis de Lucien Favre cette année avant l’éviction du Suisse la semaine dernière (il a joué 21 matchs sous ses ordres). Lemina a manqué quatre rencontres de Ligue 1 en août et septembre derniers après avoir reçu un carton rouge pour une violente faute sur le Clermontois Komnen Andric.

Didier Digard, promu sur le banc niçois, l’a fait entrer en jeu en fin de première période (pour remplacer Boudaoui, car il avait été laissé sur le banc pour préparer ce transfert) face à Montpellier mercredi soir (6-1), pour ce qui était très probablement son dernier match avec le MHSC.