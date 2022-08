Mercato: Nice attend encore des renforts... mais enterre la piste Cavani

A l’occasion de la présentation des recrues niçoises ce vendredi à Nice, le président du Gym Jean-Pierre Rivère et son entraîneur Lucien Favre ont fait le point sur la fin du mercato. D’autres renforts sont attendus d'ici la fin août mais la piste menant à Edinson Cavani est définitivement enterrée.

Ça va encore bouger à Nice. Alors que les Aiglons défieront Toulouse dimanche pour le compte de la première journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 13h au Stadium), la direction du club azuréen a indiqué ce vendredi que le mercato n’est pas encore terminé. Si cinq recrues ont été présentées à deux jours de la reprise (Kasper Schmeichel, Mattia Viti, Beka-Beka, Aaron Ramsey et Rares Ilie), d’autres devraient suivre.

"Cavani veut jouer en Espagne"

"On a complété le poste de gardien, la ligne arrière, on arrive au milieu, on cherche encore du monde. Et devant aussi, du monde devrait débarquer", confirme l’entraîneur suisse Lucien Favre. Nice-Matin avait révélé la piste menant à l’ancien buteur du PSG Edinson Cavani. Mais l’Uruguayen de 35 ans, libre depuis la fin de contrat avec Manchester United, ne viendra pas enflammer l’Allianz Riviera : "On clôture le dossier Cavani parce qu'il veut jouer en Espagne, a fait savoir Jean-Pierre Rivère. Il y a des joueurs intéressants, jeunes et expérimentés. On verra pour la suite mais ce dossier est clôturé." En Liga, Villarreal pousserait fort pour obtenir la signature d’El Matador.

Khéphren et Marcus Thuram bientot réunis ?

Toujours en attaque, Nice regarde du côté du Borussia Mönchengladbach et de son duo tricolore Alassane Pléa-Marcus Thuram. "Pléa ne faisait pas partie de la liste, en revanche Thuram oui, reconnait Rivère. A un moment on fera des choix, les joueurs aussi. On sait ce qui nous manque. On a fait le choix de prendre notre temps et on est ravi de toutes les recrues. On n'a pas fini notre mercato, on a fait l'essentiel des objectifs mais il en reste encore." En attendant de savoir si Khéphren Thuram fera équipe avec son frère, Marcus Thuram reste sous contrat avec Gladach jusqu’en 2023.