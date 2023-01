Mercato: Nice envoie encore Dolbert en prêt à l'étranger

L’OGC Nice a officialisé ce lundi le prêt de Kasper Dolberg en Bundesliga jusqu’à la fin de saison. En échec pendant son passage au FC Séville en première partie de saison, l’attaquant danois rejoint Hoffenheim pour tenter de se relancer.

Première recrue d’envergure d’INEOS après le rachat de l’OGC Nice, Kasper Dolberg n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui par le club azuréen. Prêté depuis le début de saison au FC Séville, l’attaquant danois n’a pas réussi à y retrouver la confiance. Après avoir quitté le club andalou pour jouer le Mondial avec sa sélection, le buteur de 25 ans finira la campagne 2022-2023 en Allemagne. Nice et Hoffenheim ont confirmé ce lundi un accord pour le prêt avec option d’achat du joueur.

"Kasper est un avant-centre qui se distingue par sa manière intelligente de jouer ainsi que par son excellente maniabilité du ballon, son dynamisme et un certain physique, s’est félicité Alexander Rosen, le directeur du football du club allemand, dans un communiqué. Il peut devenir une menace de but à tout moment avec des courses intelligentes et, en plus de sa qualité à la finition, il a la capacité de bien tenir le ballon dos au but. Nous sommes convaincus qu'il peut ajouter à notre jeu une composante que nous n'avons pas encore dans notre équipe sous cette forme et, compte tenu de notre situation en attaque, nous sommes heureux que l'opportunité se soit présentée de nous trouver un tel joueur."

Dolberg cherche à rebondir

Acheté près de 20 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam en août 2019, Kasper Dolberg a marqué 24 buts en 85 matchs toutes compétitions confondues. Mais entre un manque d'efficacité face au but et des pépins de santé à répétition (notamment un diabète), le 'Viking' n’a jamais pleinement donné satisfaction au sein du Gym.

Cantonné au banc de touche lors de son passage à Séville avec seulement huit apparitions, Kasper Dolberg n’a pas marqué le moindre but et s’est contenté d’une seule passe décisive pendant la première moitié de saison.

Outre-Rhin, l’international danois aux 40 capes va tenter de se relancer et d’aider Hoffenheim à assurer son maintien en Bundelisga.

Après cinq matchs sans gagner en championnat, le club du Bade-Wurtemberg est onzième du classement avec seulement quatre points d’avance sur la zone rouge et défiera l’Union Berlin, le 21 janvier prochain, après la trêve hivernale.