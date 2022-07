Mercato: Nice, la tentation Cavani

Selon Nice-Matin, le président de l’OGC Nice Jean-Pierre Rivère réfléchit à recruter l’avant-centre uruguayen Edinson Cavani, libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United. Mais faire revenir en Ligue 1 le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne s’annonce pas si simple.

Et si l’OGC Nice frappait un grand coup sur le mercato? Le club désormais entraîné par Lucien Favre rêve de recruter Edinson Cavani. C’est ce qu’affirme Nice-Matin ce vendredi soir. D’après le quotidien régional, le président niçois Jean-Pierre Rivère réfléchit sérieusement à l’idée d’attirer le buteur uruguayen de 35 ans, libre depuis le 30 juin, date de la fin de son contrat avec Manchester United.

Le patron azuréen aime faire des coups. A son crédit, on peut rappeler les signatures de deux autres attaquants de renom: Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli.

Il ne serait pas tenté par un retour en Ligue 1

Avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Nice s’offrirait un avant-centre redoutable (même s’il n’a inscrit que deux buts en 15 matchs de Premier League cette saison) et un guerrier doté d’une grande expérience et d’un état d’esprit irréprochable. Parfait pour le Gym. Autre avantage, el matador connaît parfaitement bien la Ligue 1. Il a scoré 138 fois en 200 matchs entre 2013 et 2020, année de son départ pour les Red Devils.

Mais l’opération ne s’annonce pas simple à boucler. Déjà parce que Cavani suscite l’intérêt de nombreux clubs (Valence, Rayo Vallecano, Salernitana, Villarreal, Elche) mais aussi parce que l’intéressé ne ferait d’un retour en Ligue 1.