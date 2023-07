Mercato: Nice n'exclut pas un départ de Khéphren Thuram et Todibo

Par la voix de son directeur sportif, Florent Ghisolfi, l'OGC Nice a indiqué vendredi qu'il ne ferme pas la porte aux départs de deux de ses cadres, Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo au mercato d'été.

"Si toutes les parties peuvent se retrouver dans un transfert, ça peut se faire", a expliqué vendredi, en conférence de presse, le directeur sportif niçois Florent Ghisolfi au sujet de Khéphren Thuram et de Jean-Clair Todibo, tout en indiquant souhaiter "les conserver." Le milieu Khéphren Thuram, 22 ans, et le défenseur Jean-Clair Todibo, 23 ans, appelés par Didier Deschamps avec le groupe France la saison dernière, "sont sollicités et tant mieux, c'est une fierté pour l'OGC Nice", a précisé Florent Ghisolfi vendredi lors de la conférence de presse de présentation des recrues Morgan Sanson et Jérémie Boga, qui s'est déroulée à la mairie de Nice.

"On souhaite conserver toutes nos forces vives mais dans notre manière de travailler, on n'a jamais attaché un joueur", a poursuivi le directeur sportif, qui a souligné: "Si toutes les parties peuvent se retrouver dans un transfert, ça peut se faire. Mais aujourd'hui, on souhaite les conserver." "De plus, on est en présence de deux joueurs et d'entourages très bien à Nice et très respectueux de l'institution, qui est de plus en plus forte et respectée par les autres clubs. Si on peut les conserver, on va les conserver.", a t-il ajouté.

Priorité pour un latéral gauche du côté des arrivées

Pourtant, la direction sportive niçoise a clairement ouvert la porte à un éventuel transfert du milieu international (une sélection le 24 mars dernier contre les Pays-Bas), et du défenseur central, appelé en Bleu à la même période, sans jouer. Sous contrat avec Nice jusqu'en juin 2025, Thuram, élu par ses pairs dans l'équipe-type de Ligue 1 pour la saison 2022-2023, possède, selon plusieurs médias, de nombreux contacts avec des clubs européens importants en Angleterre, en Italie et en Allemagne.



Pour Todibo, qui possède encore quatre ans de contrat avec Nice, jusqu'en juin 2027, la situation est un peu différente. Mais Ghisolfi a reconnu travailler à la potentielle venue d'un défenseur central. "On espère faire venir encore deux ou trois joueurs, sans se précipiter", a indiqué Ghisolfi, pour qui "le poste de latéral gauche est prioritaire". "Sur le poste de défenseur central, on va voir ce qu'il peut se passer", a-t-il aussi dit. Nice débute sa saison de Ligue 1 avec la réception de Lille à l'Allianz Riviera, le vendredi 11 août à 21h00, ou le samedi 12 août à 17H00, la date n'ayant pas encore été définitivement officialisée par la LFP.