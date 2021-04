Mercato: non, Mbappé n'a pas dit au PSG qu'il voulait rejoindre le Real

La chaîne espagnole Cuatro a affirmé jeudi que Kylian Mbappé avait informé la direction du PSG de son souhait de ne pas prolonger et de rejoindre le Real Madrid. Mais selon les informations de RMC Sport, le champion du monde n'a rien dit sur son avenir à ses dirigeants. Les négociations se poursuivent.

Selon nos informations, Kylian Mbappé n'a encore rien tranché officiellement. Au lendemain de la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions, Cuatro a pourtant créé de l'agitation à propos de l'avenir de l'attaquant. La chaîne de télévision espagnole a affirmé jeudi que le champion du monde avait formellement annoncé aux dirigeants parisiens son intention de ne pas prolonger son contrat afin de rejoindre le Real Madrid. Il n'en est rien.

Auprès de RMC Sport, l'entourage de Mbappé fait savoir qu'aucune annonce n'a été faite pour le moment. Mbappé n’a rien dit au PSG, il n’a pas dit qu’il voulait aller au Real. C'est le statu quo, et les négociations pour une prolongation de contrat continuent.

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Leonardo aimerait être "bientôt" fixé

Le son de cloche est identique chez Leonardo, qui s'est exprimé mercredi soir après le coup de sifflet final à l'Allianz Arena de Munich. "Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux", a déclaré le directeur sportif brésilien au micro de Sky Italia.

Sur le même sujet Mercato: la presse espagnole relance la rumeur Mbappé au Real

Cette déclaration s'inscrit dans la lignée de ses propos tenus quelques semaines auparavant dans Top of the Foot sur RMC: "On parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair. Aujourd'hui, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2022. C'est un fait et il n'y a pas d'inquiétude".