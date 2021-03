PSG: la Ligue des champions, Messi, Mbappé, Neymar, les mises au point de Leonardo

EXCLU RMC SPORT - Leonardo était l'invité exceptionnel de Top of the Foot sur RMC ce jeudi, au lendemain de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions. L'occasion pour le directeur sportif de faire le tour de l'actualité du club parisien.

La qualification du PSG en Ligue des champions

"C'est très important ce qu'on a fait. Une qualification pour un quart, ce n'est jamais banal. C'était un match difficile. Quand tu gagnes 4-1 à l'extérieur, il faut gérer. C'est normal qu'il y ait des moments compliqués. On a trouvé la manière de gérer tout ça. C'est une qualification très importante."

La prestation décevante du retour contre le Barça

"La Ligue des champions est comme ça. C'est match aller, match retour... Tout le monde passe par la même chose, c'est impossible. Barcelone a essayé de sauver l'honneur. Si on regarde tous les matchs jusqu'à présent, Porto a souffert, Séville et le Borussia c'était jusqu'à la fin du match... La compétition est comme ça. (...) Hier, avec un penalty contre toi, c'est vrai que tu penses à tout. C'était un pas très important, par rapport au fantôme. Il fallait avancer."

"Tu ne peux pas avoir 180 minutes où tu gères et que tu fais tout. C'est une année très particulière. Je ne veux pas rappeler ce qu'il s'est passé depuis le début. Le 11 mars, on a joué le Borussia. Après, on a fait quatre mois sans match officiel, 25 jours de préparation, deux finales de coupes, puis la Ligue des champions. Tu fais la finale et tu enchaînes la Ligue 1, sans s'arrêter. Le Barça est une autre équipe, par rapport à il y a trois semaines. C'est normal que ça se passe ainsi dans un match comme ça."

La causerie de Pochettino à la mi-temps de PSG-Barça

"L'important, c'est que le coach est entré dans l'idée, il sait la difficulté qui existe aujourd'hui. Les joueurs sont très motivés, engagés. Ça se voit. Si on n'est pas une équipe, on ne gagne pas hier et on ne passe pas. On est là, dans les huit meilleurs d'Europe. À Manchester, on était là. Barcelone, même s'ils ont des problèmes, c'est une équipe fantastique."

Sur Navas, qu'il a fait venir à Paris

"On est content. Il a donné une stabilité, au niveau psychologique, parce qu'il a une manière de faire, il a une sérénité, et il a de la qualité. Il a été déterminant dans des moments clés du match. Il a donné la force de revenir dans le match."

La prolongation de Di Maria

"Di Maria, on va voir dans les prochains jours pour arriver à la signature. Aujourd'hui, ce n'est pas signé."

Les négociations avec Mbappé

"Vous savez notre intention. On parle avec eux (Neymar et Mbappé, ndlr). On essaie d'arriver à une conclusion le plus vite. On parle, on avance, on va voir. On va arriver à un moment où il faut une conclusion et une idée de ce qu'est la position de chacun. C'est important d'être clair. (...) Aujourd'hui, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin 2022. C'est un fait. [...] Aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude."

Les rumeurs sur Messi

"Aujourd'hui, on est tellement concentrés, on est au mois de mars, c'est un moment décisif pour les résultats de la saison. (...) On n'a rien du tout par rapport au futur, sauf l'idée de prolonger les joueurs qu'on a déjà. Il n'y a rien de contrat ou un projet pour quelque chose. On est obligés aussi de mesurer ce qui sera le bilan financier de cette saison. Joan Laporta a eu sa réponse (sur Messi ndlr). Elle reste entre nous, il n'y a plus rien à dire, c'est passé. Chacun est dans son rôle, la vie continue."

La rumeur Ronaldo

"Ce qui nous fait plaisir, c'est que le PSG est presque toujours dans tous les dossiers. C'est bien. Le mercato est très fluide, il y a du mouvement. Le PSG est très désiré, en général. Tous les grands joueurs sont liés au PSG. C'est quelque chose qu'il faut valoriser. On est toujours dans la position de parler avec les grands joueurs, qui auraient envie de venir. Mais on n'a aucune négociation en cours par rapport à un nouveau joueur."

Neymar et les critiques sur son hygiène de vie

"On a beaucoup discuté. Je lui ai dit ce que je pensais d'un comportement, c'était toujours clair. Honnêtement on n'a rien à lui dire par rapport à son engagement et son comportement. Tout interpréter par rapport à Neymar, c'est le passé ou l'incompréhension du passé. Neymar a été irréprochable. Il s'engage, il fait le leader, fédère le groupe. C'est un grand joueur. Ce n'est pas Neymar qui est sur les réseaux sociaux, mais tout le monde! Y compris la presse. Si quelqu'un parle de Neymar aujourd'hui, je vais le défendre. On n'a rien à dire sur lui. Je demande même du respect pour Neymar."