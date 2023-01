Mercato: Nottingham Forest ferait le forcing pour Navas

Titulaire lundi soir dans les buts parisiens pour la deuxième fois de la saison lors du large succès du PSG face aux amateurs du pays de Cassel (7-0) en Coupe de France, Keylor Navas pourrait changer d'air lors de ce mercato hivernal. Le portier costaricien est suivi par Nottingham Forest, 13e de Premier League.

Une fois n'est pas coutume depuis le début de cet exercice 2022-2023, Keylor Navas était titulaire dans les buts du PSG lundi soir lors des 16es de finale de la Coupe de France face aux amateurs du pays de Cassel (7-0). Si le portier costaricien n'a pas eu grand-chose à faire durant la partie, nul doute qu'il a dû profiter de ces quelques minutes sur le terrain.

Forest cherche un remplaçant après la blessure d'Henderson

Car avant cela, il n'avait disputé qu'une seule autre rencontre - le 6 janvier dernier, déjà en Coupe, contre Châteauroux (victoire 1-3) - avec Paris. Bien trop peu pour un gardien affichant trois Ligues des champions avec le Real Madrid à son palmarès. C'est un fait : le joueur de 36 ans n'est pas satisfait de son temps de jeu et ne va pas se contenter éternellement du statut de doublure de l'Italien Gianluigi Donnarumma.

Bien au fait de sa situation, un club anglais tenterait d'en profiter pour s'attacher ses services. À en croire le Daily Mail, Nottingham Forest, actuel 13e de Premier League, intensifierait ses efforts dans le but de convaincre le Costaricien. Le promu voudrait renforcer ses options au poste après que le titulaire, Dean Henderson, se soit blessé à la cuisse lors de la victoire contre Leicester le 14 janvier. Aucune date de retour n'a pour l'instant filtrée.

Forest souhaiterait faire venir Navas en prêt jusqu'à la fin de la saison, pas forcément convaincu par la doublure d'Henderson, Wayne Hennessey. Le gardien du PSG deviendrait alors la 27e recrue de la saison pour le club, après avoir attiré 23 joueurs durant le mercato estival et après les arrivées de Danilo, Gustavo Scarpa et Chris Wood cet hiver. Reste à voir si Paris ne serait pas réticent à laisser filer son portier, notamment en cas de blessure de Donnarumma et alors que la Ligue des champions, objectif numéro un du club de la capitale, va bientôt reprendre ses droits.