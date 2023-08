Avec Harry Kane, le Bayern Munich deviendrait-il totalement injouable?

Si le transfert de Harry Kane (Tottenham) se concrétise, le Bayern Munich aura réalisé un mercato d'été qui refait de lui un grand favori pour la victoire finale en Ligue des champions.

"Parfois, quand on jouait avec Lewandowski, c'était un peu plus facile de défendre sur nous. Maintenant, nous serons plus flexibles en attaque. Nos fans n'ont pas besoin de s'inquiéter". Cette sortie de Julian Nagelsmann remonte à juillet 2021. L'attaquant polonais venait de quitter le Bayern Munich pour défendre les couleurs du FC Barcelone. Trois mois plus tard, Eric Maxim Choupo-Moting était propulsé en catastrophie titulaire à la pointe d'une attaque insuffisamment fiable et orpheline d'un vrai numéro 9. Son absence en fin de saison avait confronté Thomas Tuchel aux mêmes problèmes. Mais avec Harry Kane, en approche après l'offre à plus de 100 millions d'euros finalement acceptée par Tottenham, il convient sans doute de s'attendre à un regain de performance tonitruant du Rekordmeister.

D'abord parce que l'attaquant anglais de 30 ans n'a pas beaucoup d'équivalents au plus haut niveau européen. Sans avoir pu compter sur des équipes monstrueuses derrière lui, Harry Kane présente un bilan impressionnant en Premier League. Ses statistiques sur les neuf dernières saisons: 21 buts, 25, 29, 30, 17, 18, 23, 17 et enfin 30 en 2022-2023. Depuis ses débuts en 2014, seulement trois joueurs ont fait mieux que lui dans le top 5 des championnats européens: Robert Lewandowski (264), Lionel Messi (256), Cristiano Ronaldo (237).

Un onze impressionnant

Harry Kane, c'est aussi 50 assists en 317 matchs. Ce qui rappelle que l'homme au mètre 88 sait faire briller ses partenaires. À Tottenham, où Richarlison sort d'une saison calvaire (1 but en championnat) et Dejan Kulusevski ne confirme toujours pas son potentiel annoncé, il n'avait plus que Heung-Min Son comme sérieux partenaire d'attaque. Au Bayern, Thomas Tuchel pourra lui proposer de flamber avec Kingsley Coman, Jamal Musiala, Leroy Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller et éventuellement le prometteur attaquant français Mathys Tel.

Mais en plus d'avoir renforcé son secteur offensif, le Bayern Munich affiche déjà un mercato remarquable sur le papier avec les signatures de Raphaël Guerreiro, Konrad Laimer et surtout Kim Min-Jae, meilleur défenseur de Serie A et champion d'Italie avec le Napoli. Le Sud-Coréen propose une option supplémentaire en charnière à Thomas Tuchel, qui peut déjà compter sur Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt et Benjamin Pavard. Il se dit également que le milieu ivoirien Ibrahim Sangaré (25 ans, PSV Eindhoven) pourrait aussi débarquer pour apporter encore plus de densité au milieu, où Joshua Kimmich et Leon Goretzka régalent déjà.

Avec un tel effectif, le Bayern Munich, peu enthousiasmant la saison passée, malgré Sadio Mané, revient avec fracas dans la maigre liste des favoris pour le sacre en Ligue des champions.