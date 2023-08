Retournement de situation: malgré l'accord avec le Bayern, Kane pourrait finalement rester à Tottenham

Dans l'interminable dossier Harry Kane, Sky Sports annonce jeudi qu'il est "de plus en plus probable" que l'attaquant anglais reste à Tottenham, malgré l'accord trouvé plus tôt dans la journée entre les Spurs et le Bayern Munich.

Il faut croire que Harry Kane a du mal à quitter son cocon du nord de Londres. Jeudi après-midi, Sky Sports annonce en effet qu'il est "de plus en plus probable" de voir l'attaquant anglais rester à Tottenham. Pourtant, après plusieurs semaines de négociations, les Spurs tiennent enfin un accord avec le Bayern Munich.

Les deux clubs sont difficilement tombés d'accord sur un montant de plus de 100 millions d'euros, alors qu'il ne reste qu'une année de contrat à Harry Kane. Un tour de force signé Daniel Levy, le président de Tottenham, réputé très dur en affaires. Le Bayern Munich pensait alors conclure l'affaire dans la foulée, mais la décision revient désormais au joueur, qui ne semble plus si déterminé à venir.

19 ans passés à Tottenham et le record de Shearer à aller chercher

Depuis plusieurs semaines, les médias anglais indiquaient que le capitaine des Three Lions resterait à Tottenham si un accord n'était pas trouvé avant la reprise de la Premier League, ce week-end. A trois jours du premier match des Spurs face à Brentford, Harry Kane avait sans doute commencé à s'imaginer poursuivre avec le club londonien.

Arrivé à Tottenham à 11 ans, en 2004, l'Anglais tournerait aussi une page considérable de sa carrière en signant au Bayern. Auteur de 280 buts toutes compétitions confondues avec les Spurs, dont 213 en Premier League, Harry Kane vise aussi le record d'Alan Shearer de 260 réalisations dans le championnat anglais. Un départ voudrait dire, potentiellement, faire une croix sur cet objectif.