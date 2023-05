Trophées UNFP: les cinq nommés pour le prix de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, sans Sanchez ni Lacazette

Jonathan David, Seko Fofana, Loïs Openda, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont les cinq finalistes du Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Une liste qui est donc sans Alexis Sanchez et Alexandre Lacazette.

Indispensables à l'Olympique de Marseille et à l'Olympique Lyonnais, Alexis Sanchez (14 buts, 3 passes décisives) et Alexandre Lacazette (25 buts, 4 passes décisives) ne figurent pas parmi les cinq finalistes du Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison 2022-2023 de Ligue 1.

Pour cette récompense, les cinq "nommés" annoncés mardi sont: le buteur lillois Jonathan David, les Lensois Seko Fofana et Loïs Openda, ainsi que les attaquants parisiens Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Comme chaque année, les votes (sauf pour le prix du plus beau but) ont déjà été effectués. Les joueurs et joueuses choisissent parmi leurs pairs, idem pour les entraîneurs et les arbitres. Les noms annoncés sont donc ceux qui ont reçu le plus de voix.

Les nommés pour le trophée de meilleur joueur de L1

Jonathan David (Losc)

Seko Fofana (RC Lens)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Loïs Openda (RC Lens)

Les nommés pour le trophée de meilleur espoir de L1

Bradley Barcola (Olympique Lyonnais)

Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

Rayan Cherki (Olympique Lyonnais)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Elye Wahi (Montpellier HSC)

Les nommés pour le trophée de meilleur gardien de L1

Lucas Chevalier (Losc)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Anthony Lopes (Olympique Lyonnais)

Pau Lopez (Olympique de Marseille)

Brice Samba (RC Lens)

Les nommés pour le trophée de meilleur entraîneur de L1

Paulo Fonseca (Losc)

Pascal Gastien (Clermont Foot)

Franck Haise (RC Lens)

Philippe Montanier (Toulouse FC)

Igor Tudor (Olympique de Marseille)