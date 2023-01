Chelsea: Mudryk contraint de s’excuser après la diffusion d’une vidéo à caractère raciste

Recrue star du mercato hivernal de Chelsea, Mykhailo Mudryk a été critiqué pour avoir proféré des injures racistes sur les réseaux sociaux. Le joueur de 22 ans s’est excusé.

Mikhailo Mudryk se serait bien passé d’une polémique. Tout juste transféré à Chelsea cet hiver contre un chèque de 70 millions d’euros et un contrat de huit ans et demi, l’international ukrainien (huit sélections) a été critiqué ces dernières heures pour avoir proféré des injures racistes dans une vidéo publiée sur TikTok en juillet dernier. Supprimée depuis, cette dernière a été vue 214.000 fois selon la presse anglaise.

Le joueur de Chelsea était avec un ami en train d’entonner un couplet d’une chanson de Lil Baby, intitulée Freestyle. Dans ce morceaux, le mot “nègre” est répété à de plusieurs reprises, ce qui a provoqué la colère de nombreuses personnes.

Mudryk s’excuse

Contacté par le Sun, un représentant du joueur a expliqué que ce dernier était “profondément désolé” de son geste. “Son intention était uniquement de réciter les paroles d'une chanson. Mykhailo regrette sa décision et accepte de tout cœur que ce n'était pas approprié.”

Cette affaire a également provoqué la colère de l’association Kick It Out, le principal groupe de lutte contre le racisme dans le football. “Kick It Out condamne l'utilisation de toutes les insultes raciales, y compris le mot N (nègre, ndlr), quel que soit le contexte. Le mot N est profondément offensant et l'utilisation de ce terme par des personnalités du football ne peut que servir à éloigner les gens du jeu. Il est important que les footballeurs utilisent leur réseaux sociaux de manière positive, et nous sommes rassurés de voir que Mykhailo Mudryk a reconnu le mal causé par son utilisation de cette injure."

Depuis son arrivée à Londres, l'Ukrainien n’a disputé que 35 minutes face à Liverpool, le 21 janvier dernier. Suffisant pour bluffer beaucoup d’observateurs, à l’image de Steven Gerrard, qui l’avait comparé à Arjen Robben.