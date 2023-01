Mercato: comment Ziyech pourrait s'intégrer dans le onze du PSG, selon Regragui

Walid Regragui a réagi ce lundi à la rumeur d'une arrivée d'Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal. Invité de l'After Foot sur RMC, le sélectionneur du Maroc a expliqué ce que le joueur de Chelsea et des Lions de l'Atlas pourrait apporter au club francilien et comment jouer avec lui.

L'OL se montrant inflexible pour Rayan Cherki, le PSG a activé d'autres pistes avant la fin du mercato estival. Le club francilien a déjà bien avancé dans les discussions autour d'une arrivée de Hakim Ziyech en janvier. Invité de l'After Foot sur RMC ce lundi, Walid Regragui a livré son opinion sur une éventuelle arrivée du joueur de Chelsea. Le sélectionneur du Maroc veut le voir gagner du temps de jeu après un début de saison compliqué chez les Blues.

"Je n'ai aucune info le concernant à part ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Je ne rentre pas dans les décisions des joueurs et surtout j'observe parce que c'est important qu'ils fassent leur choix, a lancé le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Le plus important c'est surtout qu'il trouve un club où il puisse évoluer et continuer à jouer. C'est important pour Hakim."

"Au PSG, encore plus de concurrence qu'à Chelsea"

Longtemps cantonné au banc de touche en début de saison à Chelsea, Hakim Ziyech a retouvé du temps de jeu depuis le retour de la Coupe du monde. Demi-finaliste du Mondial avec le Maroc, le milieu offensif de 29 ans a joué tous les derniers matchs des Blues en Premier League. Surtout qu'à Paris, le Marocain va devoir se battre pour engranger des minutes avec le trio Mbappé-Messi-Neymar.

"Au PSG, je pense qu'il y a encore plus de concurrence qu'à Chelsea. Mais bon, peut-être dans la rotation, a encore ajouté le technicien marocain au micro de RMC. S'ils le font venir c'est qu'ils comptent quand même lui donner du temps de jeu."

Avant de préciser sur la manière de gérer un joueur tel que Hakim Ziyech: "Il faut déjà que cela soit officiel s’il doit venir au PSG. Après il faut voir sous quelles conditions. Est-ce qu’il va venir sous forme de prêt pour quatre mois avant de retrouver un autre club au mois de juin? On verra d’ici-là. Moi je n’ai pas de condition concernant les joueurs, je regarde leur état de forme et leur mentalité. Sincèrement, Hakim c’est quelqu’un qui a besoin pas d’amour mais de considération. Il faut lui expliquer les choses. Ce n’est pas quelqu’un avec qui on va faire un choix et le laisser à côté. Quand tu lui dis les choses clairement, moi je n’ai pas eu de souci avec lui car tout était clair dès le départ."

Regragui explique où faire jouer Ziyech

A l'origine du retour de Hakim Ziyech en sélection, Walid Regragui a reconnu que le manque de rythme de la star pouvait constituer un poids. Mais selon lui, la technique et la qualité de passe du joueur formé à Heerenveen peuvent lui permettre d'évoluer à plusieurs postes avec le Maroc comme au PSG.

"Je pense que c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds car il a une patte gauche extraordinaire. Je pense qu'il était déréglé à cause du manque de temps de jeu à Chelsea. Mais j'ai regardé ses derniers matchs, plus il joue et plus la mire commence à revenir, a enchaîné le quatrième de la dernière Coupe du monde au Qatar. Même sur un 4-3-3 je pense qu'il peut jouer parmi les deux numéros 8 ou en numéro 10. Après c'est l'animation qu'il faut voir mais lui il a du volume de jeu bien que les gens pensent qu'il ne défend pas trop. Techniquement, c'est du très haut niveau sur les prises de balle."

"Il peut être comme un quarterback"

Si Hakim Ziyech accepte de faire les efforts nécessaires pour mettre son talent au service du collectif, il peut véritablement constituer un plus au PSG selon Walid Regragui. Avec des joueurs comme la flèche Kylian Mbappé voire Hugo Ekitike dans un rôle de pivot, le milieu offensif marocain ne devrait pas manquer d'appels.

"Dans ma tête, il peut jouer dans les trois du milieu. J'ai déjà pensé en sélection à le faire peut-être évoluer plus tard au milieu car quand il prend le ballon il peut faire des passes de 30m ou 40m avec une précision extraordinaire. S'il y a des appels de balle, il peut être comme un quarterback. Il a le volume de jeu, alors que cela pouvait m'inquiéter quand je ne le connaissais pas, il a montré au Mondial qu'il pouvait courir."