Mercato: où en est Ndombele, barré à Tottenham et courtisé par le PSG ?

Dans une impasse à Tottenham où Antonio Conte ne compte pas sur lui, le milieu tricolore Tanguy Ndombele plaît au PSG qui a entamé des discussions avec ses dirigeants. Un retour en France à 25 ans pourrait lui permettre de se relancer après un séjour frustrant en Angleterre.

"Je suis un garçon de la région parisienne. Porter le maillot de Paris un jour, pourquoi pas. On en a déjà parlé à maintes reprises. Ça ne s'est pas fait et aujourd'hui ça se passe bien à Tottenham. On verra, pourquoi pas plus tard." C'était en janvier 2021. Interrogé par Téléfoot sur son éventuelle envie de rejoindre un jour le PSG, Tanguy Ndombele laissait la porte ouverte. Mais l'international français (7 sélections) était alors focalisé sur les Spurs. Enfin épargné par les pépins physiques, il enchaînait les matchs sous les ordres de José Mourinho et semblait lancé en Angleterre. Un an plus tard, sa situation a bien changé. Nommé début novembre en remplacement de Nuno Espirito Santo, Antonio Conte a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui et la presse anglaise a même évoqué sa mise à l'écart du groupe professionnel.

Ce qui n'a visiblement pas échappé au PSG. Comme expliqué jeudi par RMC Sport, le club de la capitale a engagé des discussions avec Tottenham au sujet de l'ancien Lyonnais. Pour un possible prêt ou dans le cadre d'un échange. Mauricio Pochettino adore le joueur et Ndombele sait ce qu'il veut : se relancer à Paris, lui qui a tapé dans ses premiers ballons pas si loin du Parc des Princes, sur les terrains d'Epinay-sous-Sénart dans l'Essonne. Ce surdoué du foot à la personnalité complexe, souvent pointé du doigt pour sa nonchalance, a besoin de rebondir à 25 ans et n'a plus de temps à perdre. Surtout s'il veut revenir dans les petits papiers de Didier Deschamps à l'approche du Mondial au Qatar, alors que sa dernière sélection remonte à mars 2021.

Un parcours sinueux en Angleterre

Son aventure anglaise a jusqu'à présent été une succession de frustrations. Avec des débuts tonitruants sous Pochettino, puis des blessures à répétition, des passages à vide avant de ressortir des prestations de haut niveau pour faire taire les sceptiques. Ndombele pourrait être le symbole d'une formation branchée sur courant alternatif depuis 2019 et sa défaite en finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Acheté à l'OL pour 60 millions d'euros cet été-là, il n'a jamais trouvé la régularité nécessaire pour passer un nouveau cap dans sa carrière. Pochettino l'avait pourtant mis en garde dès son premier match en Premier League : "Il a réalisé une performance fantastique. Mais pour être honnête, il y a beaucoup à améliorer, il n'a montré que 30 ou 40% de son potentiel."

Et les supporters des Spurs savent ce que peut apporter un Ndombele à 100%. Ce faux lent peut à peu près tout faire : gratter des ballons, éliminer, casser des lignes par la passe ou sur une simple prise de balle, et même marquer. C'est Mourinho qui en parlait le mieux dans une interview au Canal Football Club en avril 2021 : "C'est le genre de joueur dont tu attends toujours plus que ce qu'il te donne. Parce qu'il a tellement de talent que tu en attends toujours plus. Son talent est hallucinant. Son talent, sa créativité au milieu de terrain, sa vision du jeu... Il n'a pas d'équivalent dans le foot européen en ce moment. Mais j'en reviens toujours au même : je sens qu'il peut donner plus. Il ne va jamais à la limite de l'effort, du sacrifice et même dans l'ambition."

Lâché par Conte et les supporters

"Je l'adore en tant que joueur, mais il me frustre un peu parce que je sens qu'il peut être encore meilleur, avait insisté le "Special One". Quand je regarde l'équipe de France et que Tanguy ne joue pas, je ne blâme pas Didier Deschamps, je blâme Tanguy. Parce qu'il est meilleur que les autres, il devrait le montrer chaque jour à l'entraînement et à tous les matchs." Son avis n'a sans doute pas changé. Lui aussi se verrait bien relancer Ndombele du côté de la Roma. A en croire Sky Italia, les dirigeants de la Louve ont contacté ceux de Tottenham pour une première prise de renseignements. S'il est sous contrat jusqu'en 2025, celui qui a disputé 47 matchs la saison dernière a tout intérêt à changer d'air cet hiver.

Il n'a pas été convoqué lors des deux derniers matchs, Conte lui préfère d'autres profils et le public l'a lâché. Le 9 janvier, ses propres supporters l'ont sifflé à sa sortie du terrain lors d'une rencontre de FA Cup. Et son entraîneur n'avait pas vraiment cherché à le défendre. "J'ai été joueur et il m'est arrivé que quelqu'un soit mécontent de mes performances. C'est notre vie. Je le répète, c'est normal. Nous devons continuer à travailler et essayer d'être meilleurs la prochaine fois. Si vous n'êtes pas performant, les fans ne sont pas contents. C'est le football", avait simplement réagi Conte. Reste maintenant aux clubs intéressés par le Français à trouver un terrain d'entente avec l'intransigeant Daniel Levy, le boss des Spurs. Pas la plus simple des missions à dix jours de la clôture du mercato.