Mercato: Ounahi a "surpris" le Barça, qui serait toutefois hors course pour le recruter

Sensation de cette Coupe du monde où il a épaté dans l'entrejeu du Maroc, Azzedine Ounahi attire de nombreux clubs européens. Selon Mundo Deportivo, le Barça a même été "surpris" par les performances du joueur d'Angers, mais ne pourra pas s'attacher les services de ce dernier.

La carrière d’Azzedine Ounahi (22 ans) a de fortes chances de prendre une autre dimension d’ici les prochaines semaines. Il faut dire que sa Coupe du monde avec le Maroc a ébloui de nombreux fans de football, mais pas seulement. De nombreux clubs se bousculeraient au portillon afin de s’attacher les services du joueur d’Angers. Un d’entre eux aurait voulu se mêler à la danse, mais ce sera difficilement possible.

Et la formation en question est prestigieuse puisqu’il s’agit du FC Barcelone. D’après Mundo Deportivo, les dirigeants se disaient même "surpris" par le milieu de terrain qui aurait selon eux toutes les capacités pour s’imposer dans l’entrejeu catalan. Malheureusement pour l’ancien d’Avranches, cela ne se concrétisera pas à cause de la situation économique du club. D’autant que le Marocain est suivi par un grand nombre de clubs en Angleterre et en Italie. Des formations ayant pour la plupart des plus gros moyens financiers que le Barça.

"Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club"

Si Ounahi a l’embarras du choix, il ne compte pas se précipiter. Pour ce dernier, hors de question de mettre en péril sa carrière prometteuse en précipitant son choix qui constituera un premier grand tournant. Sur le site du SCO, le Marocain annonce vouloir réfléchir à toutes les options, même celle de rester six mois de plus à Angers: "J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix. Je suis en contact tous les jours avec le Président. Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club."

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, le club français attendrait environ 20M€ pour se séparer de sa pépite. Un montant susceptible d’augmenter si l’intérêt de toutes les formations citées viennent à se concrétiser. Le média catalan évoque des prises d’information de la part de Leicester, Newcastle, West Ham. Mais le principal favori dans ce dossier serait le Napoli, d’autant que Foot Mercato affirme que la formation italienne pourrait prêter pendant 6 mois le joueur à Angers.