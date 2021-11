Tottenham: le beau geste de Kane pour deux supporters américains privés du match à Burnley

Harry Kane a invité deux supporters de Tottenham à assister à une rencontre du club londonien cette saison. Une jolie initiative après le report du match contre Burnley ce dimanche pour lequel ces deux fans américains avaient parcouru plusieurs milliers de kilomètres.

Noël n’est pas encore arrivé que deux supporters américains de Tottenham ont reçu un petit cadeau en avance ce dimanche. Privé du match de leur équipe de cœur contre Burnley en raison des chutes de neiges sur le stade Turf Moor, les deux fans venus de Dallas ont à la place été invités par Harry Kane à venir voir une rencontre de Premier League à Londres.

"De Dallas à Londres puis à Burnley (presque là) 31 heures - pas de sommeil - alimenté par du café, des crackers au fromage et plus de café, a posté le couple de texan à la veille du match. Temps glacial et neige prévus pour le jour du match. Les choses que nous faisons quand vous aimez votre club."

La suite a confirmé les craintes de ces deux fans des Spurs et le duel face aux Clarets prévu lors de la 13e journée de Premier League a bien été reporté à cause de la neige.

Kane "dégoûté" pour eux

Malgré un périple d’environ 7650 km pour rien, le couple de fans était déçu mais pas énervé et l’a confirmé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Assez actifs sur la toile, les supporters de Tottenham ont quand même fait parler de ce voyage infructueux à Burnley. A tel point que Harry Kane s’est emparé du dossier.

"Je viens de recevoir ce tweet et je suis absolument dégoûté pour vous, a répondu l’Anglais de 28 ans sur Twitter. Pour votre engagement et pour compenser l'annulation du match, j'aimerais vous inviter à un match à domicile lors de votre prochaine visite à Londres."

>> La Premier League est à suivre en direct sur RMC Sport

Un beau geste qui honore l’attaquant anglais des Spurs. Reste quand même à savoir s’il Harry Kane sera toujours au club lorsque ces deux supporters venus des Etats-Unis reviendront en Angleterre pour voir un match.

"C'est humble et tout simplement spécial, a réagi le supporter concerné auprès du site Football.London. Cela montre à quel point il peut être aimable en tant que personne et en tant que représentant de Tottenham. C'est encore plus évident compte-tenu des commentaires négatifs qui ont été faits depuis toutes les rumeurs et spéculations entourant un désir de partir l'été dernier."

Régulièrement annoncé sur le départ lors du dernier mercato, l’attaquant pourrait à nouveau fait l’objet d’offre en janvier. Il faudra peut-être se dépêcher pour honorer sa promesse.