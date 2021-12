Mercato: le Barça toujours plus pessimiste pour Dembélé après une réunion avec son agent

Selon Sport, le pessimisme sur une prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé a encore grimpé d’un cran après une réunion avec l’agent de l’international français jeudi.

Chaque jour qui passe semble éloigner un peu plus Ousmane Dembélé (24 ans) du FC Barcelone. Le Français, en fin de contrat en juin prochain, dispose d’une offre de prolongation mais les signaux n’indiquent pas vraiment qu’il l’acceptera. Selon Sport, Mateu Alemany, directeur général du football du Barça, s'est entretenu jeudi avec l'agent de l'international français, Moussa Sissokho, pour faire le point sur leur position.

Et la réponse du conseiller n’a pas franchement rassuré Barcelone. Ce dernier aurait encore réclamé du temps pour rendre une réponse. Selon le journal, cette temporisation est perçue comme une manière de se rapprocher du 1er janvier, date à partir de laquelle Dembélé pourrait négocier et s’engager avec le club de son choix, avant de le rejoindre libre l’été prochain. Ce qui serait synonyme d’une belle prime à la signature pour le joueur et son agent.

Le clan Dembélé dispose d’une offre de prolongation avec un salaire fixe revu à la baisse mais des variables en hausse qui pourraient lui permettre d’atteindre le même niveau que celui qu’il a perçu ces cinq dernières saisons. D’autres réunions sont prévues dans les prochains jours pour débloquer la situation. Certains échos évoquaient un ultimatum fixé au 15 décembre pour obtenir une réponse. D’autres assurent que la décision de l’ancien Rennais est prise: il voudrait quitter le Barça.

Pour Laporta, "Dembélé veut rester" mais...

Le club n’a pas baissé les bras. Joan Laporta, président, a fait de la prolongation du Français une priorité dès son élection. Invité sur la chaîne TV3 jeudi, il a assuré que le joueur ne tirait pas toutes les ficelles. "Dembélé veut rester, a-t-il lancé. Pour moi, c'est un super joueur. Ses agents veulent le meilleur pour lui mais parfois le meilleur n'est pas l'argent. C'est clair pour moi: Dembélé est meilleur que Mbappé."

Xavi, récemment nommé entraîneur, l’a publiquement poussé à étendre son bail avec le Barça. Mais pour le moment, tout cela ne semble avoir aucun effet.