FC Barcelone: Laporta dément avoir demandé à Messi de jouer gratuitement

À cause de soucis financiers, le FC Barcelone n’a pas pu trouver un accord avec Lionel Messi pour prolonger son contrat. Si l’Argentin a rejoint le PSG l’été dernier, son cas continue de faire parler en Espagne. Dans un entretien à TV3, le président Joan Laporta a nié avoir demandé à l’attaquant de jouer gratuitement.

Le feuilleton Lionel Messi (34 ans) aura été l’une des plus grandes sagas du dernier mercato estival. Alors que l’attaquant et le FC Barcelone étaient d’accord pour prolonger l’aventure, les deux parties ont dû se séparer à cause des problèmes financiers du Barça.

Pour rebondir, l’Argentin a choisi le PSG où il peine à se montrer décisif avec seulement un but en huit matchs de Ligue 1. Cette semaine, le président de Barcelone Joan Laporta est revenu auprès de TV3 sur les circonstances du départ de "la Pulga": "J’ai toujours dit que nous ferions de notre mieux dans la limite des possibilités financières du club. C’était impossible en raison de la marge salariale".

Durant l’entretien, le dirigeant a également nié avoir demandé à Messi de jouer gratuitement: "Je ne lui ai jamais demandé de jouer gratuitement, c’était absurde".

Messi: "Jamais on ne m’a demandé de jouer gratuitement"

Dans une interview accordée à Sport il y a quelques semaines, le joueur de 34 ans était allé dans le sens de son ancien président: "J’ai fait tout ce qui était possible pour rester, jamais on ne m’a demandé de jouer gratuitement. On m’a demandé de baisser mon salaire de 50% et j’ai accepté sans problème. Nous étions prêts à aider le club encore plus".

Si un retour au club catalan ent tant que joueur est fortement improbable, Messi pourrait à l’avenir être présent dans l’organigramme du club une fois qu’il aura pris sa retraite, comme l’avait suggéré Laporta à la Cadena SER: "Ils (Iniesta et Messi) ont dit eux-mêmes qu’ils aimeraient revenir au Barça, je ne parle pas d’eux en tant que joueurs, je parle d’eux en tant qu’entraîneurs".