Mercato: "Paris est incroyable", la France "manque" à Xavi Simons

Dans des propos rapportés par le média néerlandais NOS Sport, Xavi Simons a affiché de la nostalgie en parlant de la France et de la ville de Paris, lui qui a évolué au PSG entre 2019 et 2022. Depuis son départ, le milieu offensif brille sous les couleurs du PSV Eindhoven.

L'été dernier, Xavi Simons quittait le PSG pour rejoindre son pays natal. Depuis sa signature au PSV Eindhoven, le milieu offensif néerlandais a pris une nouvelle dimension, au point d'être convoqué par Louis van Gaal pour participer à la dernière Coupe du monde au Qatar. Toutefois, la vie parisienne manque au joueur.

Dans des propos rapportés par le média néerlandais NOS Sport, Xavi Simons a montré une certaine nostalgie: "La France me manque. La ville de Paris est incroyable, c'est vraiment une métropole, a lancé l'homme de 19 ans. Cela me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme."

Le PSV veut prolonger Xavi Simons

Arrivé en 2019 au PSG en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons n'a que peu joué avec l'équipe première. Toutefois, le club parisien dispose d'une clause de rachat dans le contrat du jeune talent. Mais les dirigeants néerlandais, convaincus par les prestations de l'ancien Parisien, espèrent désormais le conserver.

"Nous sommes en pourparlers pour prolonger le contrat de Xavi Simons, nous le voyons comme un acteur clé dans la construction du PSV pour l'avenir", a déclaré ces derniers jours l'entraîneur du PSV, Ruud van Nistelrooy. Depuis le début de saison, le milieu offensif a porté à 31 reprises les couleurs du PSV, pour un total de 13 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.