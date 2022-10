PSV: auteur d'un début de saison remarquable, Xavi Simons tacle le Barça et vante son passage au PSG pour sa progression

Auteur d'un début de saison canon avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons impressionne du haut de ses 19 ans. Le milieu offensif, après une nouvelle grande performance face à Arsenal jeudi en Ligue Europa, a vanté son passage au PSG dans sa progression, en comparaison avec celui à Barcelone.

Xavi Simons a réalisé une nouvelle prestation de grande classe. Le milieu de terrain néerlandais a largement contribué au succès (2-0) du PSV Eindhoven ce jeudi en Ligue Europa face à Arsenal, dans la lignée de son bon début de saison. Après la rencontre, le joueur de 19 ans a souligné l'importance de son passage au PSG dans sa progression.

Passé à la Masia au FC Barcelone, Xavi Simons avait rejoint le PSG pour finir sa formation en 2019, avec plusieurs apparitions (11) avec l'équipe première. ""Au Barça, on ne travaille pas en salle de sport, on ne travaille qu'avec le ballon. Quand je suis allé au PSG, j'ai découvert là-bas qu'ils travaillaient aussi au gymnase, donc j'ai dû trouver quelque chose en moi pour me défendre pendant un match, a raconté l'intéressé au micro d'ESPN. Le championnat français était très physique et j'ai vu les différences directement".

La Coupe du monde en vue?

Depuis son arrivée au PSV Eindhoven, Xavi Simons n'a mis que peu de temps à s'adapter à son nouvel environnement. Il a déjà participé à 19 rencontres toutes compétitions confondues pour 10 buts et 4 passes décisives. L'ancien joueur du PSG aurait même pu ouvrir le score ce jeudi, après un festival de dribbles dans la défense mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu initiale.

Parti libre lors du dernier mercato estival, Xavi Simons dispose toutefois d'une clause dans son contrat lui permettant de revenir à Paris contre un "certain montant", comme l'intéressé l'a lui-même récemment confirmé. En attendant, c'est au sein de l'équipe de Ruud Van Nistelrooy que Saxi Simons montre son talent.

S'il n'a pas encore connu la moindre sélection avec l'équipe des Pays-Bas, le milieu offensif semble également de plus en plus proche de la Coupe du monde. Sélectionneur des Oranje, Louis van Gaal a intégré le jeune prodige dans une pré-liste pour la compétition.