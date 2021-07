Mercato: Pau Lopez et Cengiz Ünder arrivent à l’OM

L'OM s'est assuré les arrivées en prêt, par l'AS Rome, du gardien Pau Lopez et du milieu de terrain Cengiz Ünder.

Comme annoncé par Sky Sport, l’Olympique de Marseille a bouclé l’arrivée en prêt avec option d’achat du gardien Pau Lopez (26 ans) et du milieu offensif turc Cengiz Under (23 ans), tous deux en provenance de la Roma. L’option d’achat du gardien espagnol est de 15 millions d’euros, tandis que celle d’Under avoisine les 8 millions d’euros. Les deux joueurs arriveront à Marseille en début de semaine prochaine pour passer la visite médicale.

Cengiz Under peut évoluer sur les deux côtés de l’attaque ou comme milieu offensif axial. Recruté en 2017 par l’AS Rome en provenance de Basaksehir, il a été prêté à Leicester la saison dernière, et aura joué assez peu. Titulaire à l'Euro, l'international turc a été utilisé à neuf reprises seulement en Premier League, même s'il a eu droit à un temps de jeu plus conséquent en Ligue Europa (8 matches, un but).

Quant à Pau Lopez, il viendra concurrencer Steve Mandanda. Transféré en 2019 à l'AS Rome, club où il est toujours contrat, à l'instar de Cengiz Under, Pau Lopez a disputé 34 matches avec le club de la Louve la saison dernière, 76 sur les deux dernières saisons. Blessé à l'épaule, il devrait être rétabli dans le courant de l'été.

Du mouvement dans tous les sens

L’OM a déjà prolongé le contrat du défenseur espagnol Alvaro Gonzalez et annoncé les recrutements du milieu de terrain brésilien Gerson (24 ans), venu de Flamengo, et de l’ailier américain formé au Barça Konrad De la Fuente (19 ans). Le jeune défenseur argentin Leonardo Balerdi, prêté à Marseille la saison dernière par le Borussia Dortmund, reste à l'OM pour cinq ans, a annoncé le club.

Dans le sens des départs, Florian Thauvin a quitté le club olympien pour rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique. Le gardien Yohann Pelé, les défenseurs japonais Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo, le milieu Saif-Eddine Khaoui et l'attaquant Valère Germain sont également partis. Par ailleurs, le club de Cagliari a annoncé samedi le prêt de l'Olympien Kevin Strootman pour un an. Le joueur néerlandais était déjà prêté au club italien de Gênes.