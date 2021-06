Mercato: la presse allemande annonce le transfert de Balerdi à l’OM

Le journal allemand Kicker annonce ce lundi soir le transfert définitif de Leonardo Balerdi à l’OM. Prêté cette saison en Ligue 1 par Dortmund, le défenseur argentin coûterait environ 11 millions d’euros plus des bonus au club phocéen.

Remplaçant et plutôt décevant sous les ordres d’André Villas-Boas, Leonardo Balerdi a retrouvé a confiance après l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM. Sous la houlette de son compatriote, le défenseur argentin a même débuté onze des douze derniers matchs de L1 et contribué à la qualification du club phocéen pour la prochaine Ligue Europa.

Des performances satisfaisantes qui auraient même convaincu la direction marseillaise de l’acheter à Dortmund lors du mercato estival selon les informations de Kicker. Après le Brésilien Gerson et en attendant une éventuelle arrivée de Konrad de la Fuente (Barça), Pablo Longoria et la direction de l’OM ne semblent pas vouloir perdre de temps pendant l’intersaison.

Un transfert estimé à 11M€

Si Michaël Cuisance n’a pas convaincu l’OM de lever l’option d’achat et de l’arracher au Bayern Munich, Leonardo Balerdi a séduit ses dirigeants lors de la seconde partie de saison. Le journal allemand dévoile même un possible montant pour cette la transaction et se rapprocherait de l’option d’achat (14M€) fixée lors de son arrivée en Ligue 1 en juillet dernier.

Pour boucler le transfert définitif de l’international argentin (une sélection), Marseille aurait ainsi déboursé 11 millions d’euros auxquels pourront s’ajouter plusieurs bonus.

En transférant le défenseur de 22 ans à un tel prix, le Borussia Dortmund limiterait les pertes pour un joueur qui n’a jamais réussi à s’imposer dans la Ruhr.

Acheté à Boca Juniors en 2019 contre environ 15,5M€, Leonardo Balerdi n’a disputé que huit matchs avec le BVB avant de rejoindre l’OM. Avec le club phocéen, le Sud-Américain a effectué 25 apparitions toutes compétitions confondues.