OM: accord trouvé pour Lopez et Under, selon la presse italienne

Selon Sky Sport Italia, l’OM aurait trouvé un accord avec l’AS Rome pour les arrivées du gardien espagnol Pau Lopez (26 ans) et du milieu offensif turc Cengiz Under (23 ans).

Après Gerson et Konrad de la Fuente, l’OM serait en passe de s’offrir deux nouvelle recrues. Selon Sky Sport Italia, un accord a été trouvé entre le club marseillais et l’AS Rome pour les arrivées du gardien espagnol Pau Lopez (26 ans) et du milieu offensif turc Cengiz Under (23 ans). Il reste encore des détails à régler mais les deux dossiers devraient être bouclés ce week-end, selon le média Italien.

Le départ de Pau Lopez va permettre à la Roma d’officialiser la venue de Rui Patricio, gardien international portugais désiré par le nouvel entraîneur, José Mourinho. Ce dernier est décidé à tout changer dans ce secteur de jeu puisque Robin Olsen (31 ans), prêté à Everton la saison dernière, devrait définitivement quitter le club.

L’OM profite de cette opération dégraissage pour attirer Pau Lopez en qualité de numéro un bis en concurrence avec Steve Mandanda. La nature du transfert n’a pas été révélée. Arrivé à l’AS Rome en 2019 en provenance du Betis, Lopez (26 ans) a disputé 76 matchs en deux saisons. Il s’est blessé à l’épaule en avril dernier et devrait être rétabli dans le courant de l’été. Son nom a récemment été cité du côté du Barça mais il devrait bien prendre la direction du sud de la France.

Avec Cengiz Under, Marseille tiendrait une deuxième recrue offensive après Konrad de la Fuente. Le joueur de 23 ans peut évoluer sur les deux côtés de l’attaque ou comme milieu offensif axial. Recruté en 2017 par l’AS Rome en provenance de Basaksehir, il a été prêté à Leicester la saison dernière en jouant avec parcimonie.

Cengiz Under © AFP

Il n’a été utilisé qu’à neuf reprises en Premier League, se contentant d’un temps de jeu plus conséquent en Ligue Europa (8 matchs, 1 but). Il est sous contrat jusqu’en 2023 avec la Roma avec qui il a joué 88 matchs, inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives. Il sort d’un Euro très compliqué avec la Turquie, battue lors de ses trois matchs de poule. Il était titulaire à chaque fois mais a conclu la compétition sans but, ni passe décisive.