Tigres: Thauvin ne se sentait plus bien à l’OM

Dans une interview accordée à un média mexicain, Florian Thauvin confie qu’il a préféré quitter l’OM cet été parce qu’il ne se sentait plus bien au club et dans sa vie. L’ailier veut désormais profiter er retrouver du plaisir chez les Tigres de Monterrey au Mexique.

A 28 ans, Florian Thauvin a donné un tournant inattendu à sa carrière de footballeur en rejoignant le Mexique et les Tigres de Monterrey. Il a ainsi refermé une page de huit ans avec l’OM (2013-2021), entrecoupée de six mois à Newcastle. Le champion du monde 2018 a écarté l’idée de prolonger pour rejoindre André-Pierre Gignac dans le nord du Mexique. Il en a expliqué les raisons dans langue de bois et en espagnol dans une interview au média mexicain, Multimedios.

"Je ne me sentais pas bien au club (à l’OM, ndlr), je ne me sentais pas bien dans ma vie, ma vie a beaucoup changé parce que mon fils est arrivé, donc j'avais besoin de changer de vie, a-t-il déclaré. J'ai parlé avec ma femme, la vie à Marseille est très bien, mais il y a des choses que je ne pouvais pas faire, comme sortir me promener, il y a beaucoup de pression. J'avais besoin de changement pour sortir sereinement avec ma femme et mon fils. Quand les résultats sont mauvais, c’est difficile."

Il explique qu’il vivait dans un appartement et non dans une maison pour des "raisons de sécurité", parce que "les gens pouvaient entrer". Il explique aussi avoir refusé plusieurs offres d'autres clubs. "On a parlé avec Milan depuis septembre, j'ai eu une offre de Paolo Maldini en janvier, puis Marseille m'a fait une très grosse offre, mais aussi Lyon, l'Atlético de Madrid, puis les Tigres sont venus et c'est là que ça s'est passé."

Mais il promet ne pas voir rejoint les Tigres pour l'argent. "Je n'aime pas parler d'argent, je ne suis pas là pour ça, mais en France, en Espagne ou en Italie, ils m'ont aussi proposé beaucoup d'argent, explique-t-il. Si je voulais jouer pour de l'argent, je ne serais pas venu au Mexique, j'aurais joué en Chine ou en Arabie saoudite. Ici, j'ai tout pour être heureux, pour jouer au foot, les supporters, un très grand club, des titres, il y a de tout."

La présence d'André-Pierre Gignac l'a finalement convaincu de s’engager. "Chaque jour je voyais que Gignac était très heureux, je le voyais avec le sourire tous les jours sur Instagram, explique-t-il. En Europe, la mentalité des clubs, des supporters, du joueur est très différente. Il y a beaucoup d'autres choses au-delà du football, c'est difficile. Ce que je veux, c'est profiter de l'opportunité et jouer au football." Il mettra cette joie retrouvée au profit de l'équipe de France lors des Jeux olympiques cet été.