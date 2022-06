Mercato: Paul Le Guen démis de ses fonctions au Havre?

D'après Paris-Normandie et L'Équipe, Paul Le Guen n'est plus l'entraîneur du Havre AC. L'ancien défenseur de 59 ans a été débarqué jeudi par le président Vincent Volpe, sur fond de rumeurs de vente du club.

Sa huitième expérience prend manifestement fin. Paul Le Guen a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Havre AC, selon les informations de Paris-Normandie et L'Équipe. Son passage dans le club normand s'achève à un an de la fin de son contrat.

Paul Le Guen, 58 ans, était arrivé à l'été 2019. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain a terminé cette saison à la 8e place de Ligue 2. Les deux années précédentes, il s'était classé 6e puis 12e. Son bilan, en 109 matchs, est de 36 victoires, 36 nuls, 37 défaites.

Elsner pressenti

Luka Elsner est pressenti pour prendre sa succession. Le coach slovène, à la tête de l'Amiens SC entre 2019 et 2020, n'a plus de poste depuis qu'il a été écarté en avril du Standard de Liège. Il n'a dirigé que 27 rencontres avec les Rouches. Il était auparavant à Coutrai. Le nom d'Omar Daf, en poste au FC Sochaux-Montbéliard et courtisé par le Dijon FCO, circule également

Ce limogeage survient à un moment crucial pour le club, qui pourrait bien être vendu par le président Vincent Volpe. Un fonds d'investissement nord-américain serait sur les rangs. L'opération pourrait aboutir à la nomination de Mathieu Bodmer comme directeur sportif, selon L'Équipe.