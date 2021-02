Mercato: Pepe Reina explique son transfert avorté au PSG

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pepe Reina explique qu’il a failli signer à Paris à l’été 2017. Mais le gardien espagnol de la Lazio, qui évoluait à l’époque à Naples, a finalement été bloqué par son club.

Rares sont les joueurs à avoir connu les cinq grands championnats européens. Encore moins au sein de clubs majeurs. Pepe Reina a failli en faire partie. Mais après avoir évolué en Espagne, en Angleterre, en Italie et en Allemagne, son escale en France a finalement été annulée. De justesse. A l’été 2017, le gardien espagnol a fait l’objet d’une approche concrète du PSG alors qu’il défendait les couleurs de Naples pour la deuxième fois de sa carrière. Une offre ferme a même été formulée par le club de la capitale, qui souhaitait le mettre en concurrence avec Kevin Trapp ou Alphonse Areola. En vain.

"Il y a eu la possibilité, mais ça n’a finalement pas pu se faire, confie le portier de 38 ans dans un entretien accordé à L’Équipe. Naples n’avait pas voulu me vendre à ce moment-là et je n’avais pas pu aller au PSG. L’été dernier, c’est vrai qu’il y a eu des rumeurs. Mais en 2017, il y avait une offre écrite, qui a été rejetée."

Un choc face au Bayern Munich en Ligue des champions

Reina est donc resté au Napoli. Avant de rejoindre l’AC Milan un an plus tard, d’être prêté à Aston Villa en janvier 2020 et de débarquer en septembre dernier à la Lazio, où il s’est imposé comme titulaire. Avec plus de 800 matchs professionnels au compteur, le natif de Madrid fait aujourd’hui parler son expérience dans la Ville éternelle. Son club en aura sans doute bien besoin à l’heure d’accueillir le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport).

