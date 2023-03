Mercato: Petit valide le choix d’Osimhen au PSG, Rothen beaucoup moins

Le buteur de Naples Victor Osimhen est la cible numéro 1 du PSG au mercato d’été. Une excellente idée pour Emmanuel Petit. Jérôme Rothen est quant à lui beaucoup plus sceptique.

Les grandes manœuvres ont débuté au PSG. Eliminé au stade des 8emes de finale en Ligue des champions par le Bayern, le club de la Capitale a fait de Victor Osimhen (24 ans) sa priorité pour renforcer son attaque la saison prochaine. Meilleur buteur de Série A (21 buts), l’avant-centre de Naples a déjà scoré 25 fois en 29 matchs toutes compétitions confondues. Du très lourd. En attendant de savoir si Luis Campos, qui a connu le joueur à Lille, parviendra à finaliser cette opération au mercato, Emmanuel Petit estime qu’il s’agirait d’un super renfort pour le PSG.

Petit: "C’est un bouledogue à la perte du ballon"

"Il est devenu le troisième meilleur joueur ratio buts/minutes de l’histoire de la Serie A, rappelle le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme, ce vendredi sur RMC. Il réalise une saison extraordinaire. Chaque année il progresse. Il a des qualités incroyables qui manquent cruellement au PSG. Il a une présence physique dans la surface, c’est un très bon finisseur. Il a un instinct de tueur. Il est le premier à faire le pressing. C’est un bouledogue à la perte du ballon!"

Une solution "de facilité" pour Rothen

Si Emmanuel Petit estime que l’international nigérian serait un bon choix pour Paris, Jérôme Rothen est plus sceptique: "Il fait partie des meilleurs attaquants en Europe aujourd’hui, reconnait le gaucher. Mais pour moi, cette réflexion, c’est de la facilité. Luis Campos et Christophe Galtier l’ont eu à Lille et ils se disent qu’automatiquement ça marchera aussi à Paris."

Jérôme Rothen rappelle que le contexte parisien n’est pas le même qu’à Lille ou à Naples et cite l’exemple de l’ex-Dogue Renato Sanches qui s’est, selon lui, "un peu perdu" au PSG. "Il est très décevant par rapport à l’investissement." Paris a recruté l’international portugais l’été passé pour 15 millions d’euros.