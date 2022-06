Mercato: Pogba aurait trois belles offres, dont une du PSG

Alors qu'il va partir libre de Manchester United, avec un goût d'inachevé, Paul Pogba n'a pas encore annoncé le nom de son futur club. D'après Sky Sports, le Français serait courtisé à la fois par la Juve, le Real Madrid et le PSG.

Il a l’embarras du choix. Libre de s’engager où il veut depuis le 1er janvier et alors que son départ de Manchester United a été annoncé, Paul Pogba aurait trois offres à sa disposition. Trois très belles offres, selon les informations de Sky Sports. Il y aurait d’abord la Juventus Turin, qui cherche depuis des semaines à faire revenir son ancien joueur. Le Real Madrid, en quête de renforts au milieu en plus de la signature attendue d’Aurélien Tchouaméni, s’est aussi positionné. Sans oublier le PSG.

City a tenté sa chance, sans succès

D’après Sky Sports, le champion du monde de 29 ans n’a pas encore pris sa décision. Il devrait profiter de ses vacances aux Etats-Unis pour faire son choix. Un choix qui sera motivé, toujours selon le média anglais, par le "football" après six années frustrantes chez les Red Devils. Son départ s’est fait par la petite porte, alors que son retour pour 105 millions d’euros en 2016 avait nourri beaucoup d’espoir chez les fans. Revenu à prix d'or, après avoir explosé au plus haut niveau en Italie, l’ex-Havrais a été plombé par des blessures à répétition, et n’a pas été aidé non plus par la période trouble traversée par le club mancunien.

Ses derniers mois à Manchester ont été particulièrement pénibles. Une partie du public d’Old Trafford, qui réclamait plus de régularité dans ses performances, l’a même sifflé lors de certains matchs. Reste à connaître maintenant sa prochaine destination. A en croire la presse italienne, le Français pourrait officialiser sa décision dans un documentaire diffusé le 17 juin sur Amazon Prime Video. Ce ne sera pas Manchester City. Intéressé, Pep Guardiola aurait essuyé un refus poli de Pogba, qui n'aurait pas voulu froisser davantage les supporters de United.