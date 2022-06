Manchester United: une grosse prime de fidélité pour Paul Pogba malgré son départ

Paul Pogba va quitter Manchester United après l’expiration de son contrat à la fin du mois de juin. La presse britannique en profite pour dévoiler certaines clauses de son contrat, dont le montant de la juteuse prime de fidélité que touchera le Français pour avoir terminé la saison avec les Red Devils.

Revenu héros en 2016, Paul Pogba va quitter Manchester United par la petite porte cet été. En fin de contrat, le milieu français ne sera plus un joueur des Red Devils et pourrait bientôt annoncer le nom de son prochain club lors d’un documentaire.

Toutefois, selon les révélations du Daily Mail, le champion du monde 2018 va empocher un joli chèque d’environ 4,42 millions d’euros après son départ de Manchester United. De quoi choquer certains fans du club mancunien, après une campagne 2021-2022 compliquée pour "La Pioche" qui a suscité de nombreuses critiques contre lui.

La presse anglaise se paye Pogba

Apparu à seulement 27 reprises cette saison (1782 minutes) pour un bilan d’un but et neuf passes décisives, Paul Pogba va pourtant toucher la prime de fidélité incluse dans son contrat à Manchester United. Si le journal anglais y voit "une ultime insulte" à destination des supporters, le milieu de 29 ans a pourtant réalisé les conditions pour mériter cette prime: finir la saison en tant que joueur des Red Devils. Qu’importe si Manchester a fini à une décevante sixième place en Premier League.

Au-delà de la prime de fidélité, le Daily Mail dévoile d’autres aspects financiers du contrat de Paul Pogba avec Manchester United et présente même le deuxième passage du Français comme "l'une des carrières les plus décevantes - et les plus coûteuses - de l'histoire du club".

De belles primes pour Pogba à Manchester

Lors de son retour en 2016, son représentant Mino Raiola avait ainsi négocié plusieurs primes conséquentes. En plus du versement d’environ 4M€ à chaque fin de saison pour sa fidélité, l’ancien joueur du Havre aurait bénéficié de plusieurs millions d’euros annuel liés à ses droits d’image (environ 3,36M€/an) et pour chaque qualification de l’équipe en Ligue des champions (environ 2,2M€/an).

Au passage, Mino Raiola aurait touché un peu plus de 45 millions lors de la signature de Paul Pogba à Manchester United. Rien d’anormal mais compte-tenu des prestations en demi-teinte du Français lors de son deuxième passage en Angleterre, cela fait tâche et lui vaut encore des critiques outre-Manche.