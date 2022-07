Mercato: Pogba explique pourquoi il a choisi de revenir à la Juventus

Paul Pogba a livré ce lundi ses premiers mots après l’annonce de son retour à la Juventus. Le milieu de terrain de l’équipe de France, arrivé libre après la fin de son contrat avec Manchester United, souhaite avant tout prendre du plaisir dans le Piémont.

"Pogback". L’ancien chouchou du public est de retour. La Juventus a officialisé ce lundi le recrutement de Paul Pogba. Le milieu de terrain de l’équipe de France, arrivé libre après la fin de son contrat à Manchester United, s’est engagé pour trois saisons avec la Vieille Dame, dont il a déjà porté les couleurs entre 2012 et 2016. Dans la foulée, la star de 29 ans a livré ses premiers mots sur la chaîne Twitch de la Juve.

"Comme on dit en anglais, ‘home sweet home’. Je me sens vraiment bien. L’ambiance à la Juventus est inexplicable. Je suis très heureux et impatient de commencer à jouer", a confié le champion du monde 2018. Après une fin d’aventure compliquée chez les Red Devils, le natif de Seine-et-Marne espère prendre à nouveau du plaisir dans le Piémont.

"Ce maillot est tout pour moi"

"Pourquoi je suis revenu à la Juventus? Pour retrouver la joie de jouer au football. J’en ai parlé avec plusieurs joueurs, avec Pavel Nedved (le vice-président) et Andrea Angelli (le président). C’est une décision qui vient vraiment du cœur", assure l’international français (91 sélections, 11 buts).

Ravi de récupérer le n°10, laissé vacant par le départ de Paulo Dybala, Pogba a exprimé son attachement au club bianconero: "Ce maillot est tout pour moi. La Juve m’a donné l’opportunité dans le passé de devenir Pogba. Je me sens bien avec cette décision. Je suis de retour et j’en suis très content. Mais je le serai encore plus quand nous ramèneront des trophées, dont le Scudetto".