Manchester United: "Il n’est pas à vendre", la mise au point de ten Hag sur l’avenir de Ronaldo

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a tenu lundi à Bangkok une conférence de presse à la veille d’un match de préparation contre Liverpool. Le cas Cristiano Ronaldo, absent de la tournée en Asie et qui serait désireux de quitter MU cet été, est vite arrivé sur le tapis…

Erik ten Hag se serait bien passé de ce dossier. A peine arrivé aux commandes de Manchester United, l’ex-entraîneur de l’Ajax doit gérer le cas Cristiano Ronaldo. Pour rappel, l’attaquant aux cinq Ballons d’or n’a pas repris l’entraînement avec ses partenaires et est le grand absent de la tournée des Red Devils en Thaïlande. Si son absence est officiellement justifiée par des soucis personnels, l’attaquant portugais souhaiterait en réalité quitter MU dès cet été.

Très attendu sur ce sujet, l’entraîneur néerlandais s’est montré ferme : "Il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. On prévoit la saison avec Ronaldo. C’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui."

>> Le mercato en direct

"Ronaldo fait partie de nos plans et on veut réussir ensemble"

Relancé sur l’éventualité que CR7 soit désireux de partir, ten Hag poursuit : "Il ne me l’a pas dit. Je l’ai lu mais comme je vous le dis, Ronaldo n’est pas à vendre. Il fait partie de nos plans et on veut réussir ensemble." Le coach mancunien a également indiqué qu’il avait eu "une bonne discussion" avec son joueur avant que son départ fasse la Une des journaux.

Toujours dans la rubrique mercato mais du côté des arrivées, ten Hag ne s’est pas positionné sur son compatriote du Barça Frenkie de Jong, pressenti à Manchester United cet été. "Nous cherchons des joueurs au milieu de terrain et en attaque. Je ne parle jamais des joueurs qui ne sont pas sous contrat avec Manchester, des joueurs d’autres clubs. Je ne peux rien vous dire là-dessus", conclut l'entraîneur de MU.