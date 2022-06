Mercato: Pogba n'annonce pas le nom de son futur club dans son documentaire

Selon L’Equipe, qui a visionné "The Pogmentary", le documentaire sur Paul Pogba disponible à partir de vendredi sur Prime Video, le Français ne révèle pas l’identité de son futur club dans cette docu-série.

Il faudra encore patienter un peu. Selon L’Equipe, qui a visionné "The Pogmentary", le documentaire sur Paul Pogba disponible à partir de vendredi sur Amazon Prime Video, le champion du monde (29 ans) ne dévoile pas l’identité de son futur club dans cette docu-série en cinq épisodes. Libre de s’engager où il veut depuis le 1er janvier, celui qui a récemment annoncé son départ de Manchester United serait proche de rejoindre la Juventus Turin, selon la presse italienne.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Annoncé proche de la Juve

La Vieille Dame, avec qui il a remporté quatre titres de champion et disputé une finale de Ligue des champions, pourrait lui proposer un contrat de trois ans. Comme expliqué par RMC Sport, l’ancien Havrais, qui souhaite prendre son temps avant d’acter sa décision, n’a jamais caché en privé qu’un retour à la Juve pouvait le tenter après six années frustrantes chez les Red Devils. Son départ de Manchester s’est fait en catimini, alors que son retour pour 105 millions d’euros à l'été 2016 avait nourri beaucoup d’espoir chez les supporters.

Revenu à prix d'or, il a été plombé par des blessures à répétition, et n’a pas été aidé non plus par la période pour le moins compliquée traversée par le club mancunien. Dans "The Pogmentary", Pogba parle du mercato, avec des interventions à l’écran de Mino Raiola, décédé le 30 avril, et son associée, l'avocate Rafaela Pimienta. Ses plus proches collaborateurs et son cercle intime ont accepté d’ouvrir les portes de leur vie pour raconter son ascension et ses phases de doutes, aussi.