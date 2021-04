Manchester United: un docu-série sur Paul Pogba bientôt sur Amazon

Paul Pogba va faire l’objet d’une série documentaire. Amazon a annoncé la diffusion prochaine de 'The Pogmentary', une série dédiée à l’international français. Celle-ci sera diffusée en 2022.

Paul Pogba s’apprête à avoir une série documentaire à son effigie. Ce mercredi, Amazon a annoncé qu’un docu-série sur la vie de l’international français était prévu pour 2022. Celui-ci sera intitulé 'The Pogmentary' et sera diffusé en exclusivité sur son offre Prime Video.

On retrouvera Black Dynamite à la production. La société audiovisuelle, déjà à la réalisation des documentaires sur Teddy Riner, Karim Benzema, Tony Parker, Nicolas Anelka ou encore Eugénie Le Sommer, sera aussi à l'oeuvre sur cette série qui plongera le téléspectateur dans la vie de Paul Pogba.

"Vous connaissez le footballeur, découvrez l’homme"

Si l'on ne connaît pas encore la date de sortie exacte de ce documentaire qui aura lieu au cours de l'année 2022, Amazon a donné quelques précisions sur les objectifs de ce tournage : "Paul Pogba ouvrira toutes les portes et racontera sans concession ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Il offrira un accès inédit à sa vie, un regard unique sur sa carrière et ses aspirations pour le futur. Les membres Prime découvriront son univers grâce à des images inédites de son enfance, des conversations intimes avec ses proches et le suivront dans son quotidien exceptionnel."

Le milieu de Manchester United avait notamment déjà dévoilé quelques moments de sa vie privée, hors des terrains, à Canal+ dans le cadre de la PogSérie, parue en 2018.