Mercato: Pourquoi Chelsea a autant de mal à vendre ses joueurs

Depuis le début du mercato, Chelsea se montre très actif dans le sens des arrivées, mais beaucoup moins en ce qui concerne les départs. Selon The Athletic, la difficulté des Blues à dégraisser est surtout dûe au récent départ en prêt de Romelu Lukaku à l’Inter Milan.

Le FC Barcelone et le PSG sont loin d’être les seules formations à vouloir dégraisser leur effectif. C’est également le cas de Chelsea, mais les Blues ont beaucoup de difficultés à engranger des liquidités en vendant des joueurs. Recruté pour environ 100 millions l’été dernier, Romelu Lukaku est le cas le plus flagrant.

Décevant la saison dernière, le buteur est reparti il y a quelques semaines à l’Inter Milan, mais dans des conditions peu avantageuses pour le club anglais. Dans l’incapacité de récupérer son investissement initial, Chelsea a accepté de céder son joueur dans le cadre d’un prêt d’une saison évalué à environ 8 millions. Mais selon The Athetic, le fait d’avoir bradé le Belge n’a fait que rendre encore plus compliqué son opération dégraissage. Les clubs preneurs sont certes nombreux, mais ces derniers ont l’espoir d’effectuer des opérations aussi avantageuses économiquement que celle réalisée par les Intéristes.

Werner et Alonso sur le point de partir ?

Auteur d’un recrutement très couteux avec les venues de Marc Cucurella (71 millions d'euros), Raheem Sterling (60 millions d'euros) et Kalidou Koulibaly (40 millions), Chelsea compte frapper encore quelques coups mais se doit de vendre pour réaliser ses ambitions: "Ils doivent le faire de toute façon parce que sinon ils se retrouveront avec un effectif gonflé", a déclaré un expert de Football Finance au média anglais.

Heureusement pour les Blues, deux dossiers sont proches d’être bouclés. Selon un journaliste de Sky Sports, Timo Werner est sur le point de revenir à Leipzig dans le cadre d’un transfert estimé entre 30 et 35 millions. Marcos Alonso devrait quant à lui prendre le chemin du FC Barcelone. The Athetic indique aussi que Malang Sarr et Hakim Ziyech sont sur le chemin du départ. Une manne financière à venir qui devrait permettre aux Anglais d’avancer sur les dossiers Wesley Fofana (Leicester) et Frenkie de Jong (FC Barcelone).