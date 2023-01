Mercato: pourquoi l’OM a finalement accepté de vendre Bamba Dieng

En manque de temps de jeu et de confiance, barré par Alexis Sanchez, l’attaquant de l’OM Bamba Dieng voulait absolument se relancer ailleurs et a saisi l’opportunité d’évoluer à Lorient. Les dirigeants marseillais ont compris la situation, et ont fini par estimer qu’un départ était sûrement la meilleure solution.

L’idée d’un rendez-vous pour une prolongation de contrat était dans l’air ces dernières semaines, mais Bamba Dieng n’avait plus vraiment la foi. L’envie de quitter Marseille était dans un coin de sa tête, encore plus après le retour de Coupe du monde. L’attaquant sénégalais espérait avoir plus de temps de jeu avec le transfert de Luis Suarez. Il devenait véritablement numéro 2 derrière Alexis Sanchez, avec l’espoir de pouvoir un peu plus prouver ses qualités. L’enchainement des matchs et surtout des victoires n’a pas joué en faveur de Dieng. Alexis Sanchez est infatigable, la confiance d’Igor Tudor envers le buteur chilien est totale, et l’enfant de Diambars a rapidement compris qu’il allait devoir se contenter que de miettes.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Dieng se sentait dans une impasse à l’OM

C’est la raison principale qui a motivé son départ de Marseille. Son transfert n’est pas lié à un divorce entre le joueur et le club qui l’a lancé dans le monde professionnel. Malgré un été compliqué, les relations entre l’OM et l’entourage de Bamba Dieng s’étaient pacifiées ces derniers mois, notamment depuis que Javier Ribalta avait repris en main le dossier. Le directeur du football confiait en privé être satisfait de l’investissement de Dieng, dans l’état d’esprit, à l’entrainement, et lors de ses entrées en fin de match. Ses trente minutes contre Rennes en Coupe de France ont fait figure d’exception. "Cette entrée en jeu ne lui ressemble pas", confiait même à RMC Sport l’un de ses proches. "Il avait perdu la flamme. A son jeune âge, il veut jouer le plus souvent possible, marquer, se battre. Il n’avait pas vraiment sa chance, son avenir était incertain, c’était pesant pour lui et, ce soir-là, il n’était pas dans son assiette, il faut le comprendre et l’accepter."

Les relations s’étaient pacifiées, et l’OM n’a pas voulu aller à l’encontre de la volonté de Dieng

Igor Tudor le lui avait reproché dans le vestiaire dès la fin du match. Mais les dirigeants marseillais, qui n’ont pas voulu lui en tenir rigueur, ont rapidement compris qu’un départ était sûrement la meilleure solution pour tout le monde. L’opportunité Lorient s’est présentée et c’était aux yeux de Bamba Dieng une destination idéale pour continuer sa progression et avoir du temps de jeu. Dieng avait des offres plus intéressantes en Angleterre, mais le jeune attaquant veut jouer, grandir et mûrir. Malgré quelques tracas liés à la non-venue de Moffi à l’OM ou à la visite médicale, les dirigeants marseillais n’ont pas voulu aller à l’encontre de la volonté du joueur de se relancer ailleurs qu’à Marseille. Et ont juste insisté pour recevoir une offre à la hauteur de ce qu’ils avaient fixé, à savoir 10 millions d’euros.