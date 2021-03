Mercato: pourquoi le Barça pourrait chercher à faire partir Coutinho

En échec au Barça, Philippe Coutinho pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival. Un départ du Brésilien s’expliquerait à la fois par ses performances sportives et par un gros enjeu économique pour le club catalan.

Arraché à Liverpool pour environ 120 millions (plus 40M€ en janvier 2018), Philippe Coutinho n’a jamais réussi à se rendre indispensable à Barcelone. Recruté à prix d’or et malgré un prêt au Bayern bouclé sur un titre en Ligue des champions, le Brésilien a rechuté cette saison et ne devrait pas être conservé par le club blaugrana. Selon les informations du journal Mundo Deportivo, la nouvelle direction emmenée par Joan Laporta souhaiterait s’en séparer lors du prochain mercato estival.

Coutinho ne s’est jamais imposé

Gravement blessé au ménisque, Philippe Coutinho n’a plus disputé la moindre minute depuis la fin du mois de novembre. Des doutes subsistent encore quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Mais d’un point de vue purement sportif, l’international auriverde aux 62 sélections, n’a pas vraiment brillé sous le maillot du Barça.

S’il semblait un peu mieux en début de saison, les statistiques du meneur de jeu de 28 ans n’ont pas non plus décollé avec seulement trois buts et deux passes décisives en quatorze apparitions toutes compétitions confondues.

Surtout, sa place dans l’entrejeu est loin d’être garantie. Pas assez défensif pour prendre la suite de Sergio Busquets devant la défense, Philippe Coutinho a vu la pépite Pedri exploser au top niveau en son absence. Appelé pour la première fois en sélection par Luis Enrique, le jeune espagnol de 18 ans incarne l’avenir alors que le Brésilien s’apparente à une page de l’histoire du Barça que le club aimerait rapidement oublier.

Enfin, Frenkie De Jong semble conserver la confiance de Ronald Koeman pour compléter le trio du milieu. En ajoutant à cela la potentielle arrivée de Georginio Wijnaldum cet été, un pré-accord existerait entre le Néerlandais et le club catalan, Philippe Coutinho ne semble plus indispensable.

Barcelone pourrait économiser 20M€

Au-delà du simple aspect sportif, un départ de l’ancien joueurs des Reds ferait aussi du bien aux finances du Barça selon le quotidien local. Selon les fuites entourant son transfert en Catalogne, de grosses primes auraient été incluses en faveur de Liverpool. Pour lâcher son maître à jouer, le club anglais aurait ainsi négocié une prime de cinq millions d’euros pour 25 apparitions et surtout vingt millions d’euros supplémentaire après 100 matchs joués. Si le premier pallier a déjà été atteint, le second ne l’est pas encore.

Depuis sa signature en Espagne, Philippe Coutinho a joué un total de 90 rencontres sous le maillot du Barça. Si la direction blaugrana veut économiser un joli bonus, il vaudrait mieux vendre le Brésilien lors du mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2023, se débarrasser définitivement de lui ne devrait pas être chose aisée. A moins qu’un club de Premier League ne décide de lui offrir une chance de rebondir. Dans le cas contraire, Barcelone risque bien de sortir à nouveau le chéquier.

