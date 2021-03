Barça: Pedri, la pépite de 18 ans, appelé pour la première fois avec la Roja

Auteur d’un superbe début de saison avec le Barça, Pedri figure parmi les 23 joueurs sélectionnés par Luis Enrique avec l’Espagne. Le milieu de 18 ans pourrait effectuer ses débuts internationaux lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

Quelques jours après l’élimination du Barça par le PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Pedri a bénéficié d’un joli lot de consolation ce lundi.

Le jeune milieu du club blaugrana (18 ans) a été appelé par Luis Enrique en équipe d’Espagne et figure parmi les 23 joueurs sélectionnés avant les matchs contre la Grèce, la Géorgie et le Kosovo les 23, 28 et 31 mars prochain.

"Nous avons apprécié toutes ses qualités, mais ce que j’aime le plus, c’est sa tranquillité, son humilité et l’équilibre entre ses côtés offensif et défensif, s’est justifié le technicien lors de son passage en conférence de presse. J’ai hâte de le voir avec nous."

Bonne surprise au sein du Barça cette saison, Pedri pourrait ainsi lancer sa carrière en sélection lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar. Histoire de ne pas être trop dépaysé lors du rassemblement de la Roja, Pedri pourra compter sur la présence de deux coéquipiers: Sergio Busquets et le revenant Jordi Alba.

Kepa pas convoqué, les larmes de Gil

A l’inverse, Kepa Arrizabalaga ne figure pas parmi les trois gardiens convoqués par Luis Enrique. Devenu remplaçant à Chelsea derrière Edouard Mendy, l’habituelle doublure de David De Gea ne bougera pas lors de cette trêve internationale.

En plus de la révélation Pedri, le sélectionneur espagnol a convoqué trois autres petits nouveaux pour les trois matchs de la Roja. Le gardien de Brighton Robert Sánchez (23 ans) a ainsi été préféré à Kepa et le latéral droit du Sporting Pedro Porro pourrait aussi obtenir ses premières minutes en sélection à 21 ans.

Mais le choix le plus surprenant de cette liste reste peut-être la sélection de Bryan Gil. Prêté à Eibar par le FC Séville, l’ailier de 20 ans va découvrir la sélection.

En apprenant la nouvelle en marge de l’entraînement de son club, celui qui a marqué trois buts cette saison en Liga a fondu en larmes. Des larmes de bonheur, évidemment.