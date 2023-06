Mercato: pourquoi le Barça reste fébrile sur un retour de Messi

Après avoir obtenu le feu vert de la Liga pour son plan de recrutement, le FC Barcelone va enfin formuler une offre à Lionel Messi... sans lui garantir à 100% qu’il pourra l’inscrire dans son effectif. Ce qui est du genre à refroidir l’Argentin, toujours traumatisé par l’été 2021.

Une première barrière a sauté mais le parcours du combattant n’est pas encore terminé. En recevant le feu vert de la Liga pour son plan de recrutement de l’été mardi, le FC Barcelone a obtenu le droit de toujours rêver du retour de Lionel Messi. Le club va enfin pouvoir soumettre une offre formelle à la star argentine, qui en compte déjà deux autres entre les mains (de l’Arabie saoudite et de l’Inter Miami). Il reste toutefois un gros hic dans cette équation: selon le journal Sport, le FC Barcelone ne pourra pas lui garantir tout de suite "à 100%" qu’il pourra être enregistré dans l’effectif la saison prochaine.

Messi veut décider vite, le Barça a besoin de temps

Ce qui est un sérieux handicap pour les Catalans. Car Messi veut prendre sa décision vite, maintenant que la fin de son aventure au PSG est officielle. Le Barça serait optimiste sur le fait que tout entre dans l’ordre mais cela risque de prendre du temps dans l’attente des ventes de joueurs ou de nouveaux contrats de partenariats.

Cette incertitude et ce tempo ne sont pas pour plaire à Messi, encore traumatisé par l’épisode qui avait conduit à son départ du club au cœur de l’été 2021. Le joueur, en fin de contrat, s’était retrouvé libre pendant plusieurs semaines en attendant la conclusion de sa prolongation au Barça. Alors englué dans une grave crise financière, le club n’avait finalement pas pu honorer sa promesse d’un nouveau contrat et Messi avait revu ses plans en s’engageant pour le PSG.



>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Cela a instillé une certaine méfiance dans l’esprit de Messi. S’il va un peu mieux financièrement, le Barça reste sous la surveillance de la Liga qui lui impose la règle des 40%, à savoir que pour 100 millions de revenus non extraordinaires, 40 peuvent être utilisés pour enregistrer des joueurs. Les dirigeants catalans s’activent depuis de longs mois pour entrer dans les clous et parvenir à atteindre leurs objectifs prioritaires: faire revenir Messi tout en prolongeant plusieurs joueurs (Gavi, Auraujo…). Le tempo de deux parties n’est pas le même et malgré une récente rencontre entre Jorge Messi, père et agent de Leo, et le président Joan Laporta, le Barça n’est pas tout à fait serein sur ce dossier complexe.