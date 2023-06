Mercato: la Liga valide le plan de faisabilité du Barça, bonne nouvelle dans le dossier Messi

Dans l'attente d'une décision de la Liga pour son plan de faisabilité, le Barça a reçu le feu vert de l'institution, selon la presse espagnole, et pourra recruter cet été. Une bonne nouvelle pour le club catalan, qui pourra avancer dans le dossier Messi.

Plusieurs médias espagnols, dont Mundo Deportivo et Marca, annoncent que la Liga a donné son accord pour le plan de faisabilité du Barça. L'institution reconnaît que le club catalan a fait des économies ces derniers mois, ce qui lui permettra d'enregistrer les joueurs en attente d'inscription comme Gavi, Ronald Araujo, Iñaki Peña, Sergi Roberto et Marcos Alonso. Ce plan est une bonne nouvelle pour le mercato à venir puisque le club catalan pourra avancer sur les nouvelles recrues et le dossier Lionel Messi. Le Barça pourra formuler une offre concrète au clan de l'Argentin.

>> Suivez l'actualité mercato en direct

Messi veut revenir au Barça

Lundi, Jorge Messi a rencontré Joan Laporta à son domicile. Questionné par les médias espagnols sur place, le père et agent de la Pulga a affirmé que son fils voulait "revenir au Barça". Dans la soirée, à la sortie d'un restaurant, il a donné un nouvel indice, déclarant que la décision "sera connue mardi ou mercredi" puisque le joueur veut être rapidement fixé.

En attendant un éventuel retour du champion du monde argentin, le Barça devrait enregistrer l'arrivée d'Iñigo Martinez. L'ancien joueur de l'Athletic Bilbao a officialisé son départ du club basque et a été aperçu en Catalogne ces dernières heures.