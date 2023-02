Le premier but de Cristiano Ronaldo, qui ouvre enfin son compteur avec Al Nassr en match officiel

Cristiano Ronaldo a offert le match nul à Al Nassr ce vendredi, face à Al Fateh (2-2) en championnat d'Arabie Saoudite. Le Portugais, buteur sur penalty à la 93e minute, signe sa première réalisation en match officiel sous ses nouvelles couleurs.

Enfin. Cristiano Ronaldo a marqué ce vendredi son premier but en match officiel avec Al Nassr. Et il est important puisqu'il permet à son équipe d'arracher l'égalisation sur le fil face à Al-Fateh (2-2). Le Portugais, dont l'arrivée au sein du club saoudien avait été officialisée le 30 décembre après son départ fracassant de Manchester United, a inscrit un penalty dans le temps additionnel (93e minute).

Il avait marqué un doublé lors du match de gala contre le PSG

Il aura donc fallu attendre son troisième match pour voir CR7 trouver le cadre. L'attaquant de 37 ans était resté muet pour sa première rencontre face à Al-Ettifaq (victoire 1-0) puis pour la défaite à Al Ittihad en Supercoupe d'Arabie Saoudite (3-1).

Cristiano Ronaldo s'était toutefois illustrer lors de ses débuts non officiels, en inscrivant un doublé face au PSG dans un match de gala entre les Parisiens et une équipe constituée des meilleurs éléments d'Al Nassr et Al-Hilal. L'équipe entraînée par Rudi Garcia prend la tête du championnat, devant Al Shabab et Al-Hilal.