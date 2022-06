Mercato: pourquoi Pogba ne révèle pas son nouveau club dans son documentaire

L’avocate de Paul Pogba (29 ans), Rafaela Pimenta, confirme que le joueur, libre depuis son départ de Manchester United, ne révèle pas l’identité de son nouveau club dans son documentaire diffusé sur Amazon Prime Vidéo.

Il faudra encore attendre avant de connaître le nouveau club de Paul Pogba (29 ans). Le milieu de terrain quitte Manchester United cet été, faute d’avoir trouvé un accord pour une prolongation de contrat. La fin d’une deuxième aventure de six ans (2016-2022) assez décevante. Depuis, le nom de l’international français (91 sélections, 11 buts) est associé à plusieurs clubs dont la Juventus et le PSG. Il se murmurait que sa future destination serait annoncée dans "The Pogmentary", documentaire de cinq épisodes diffusé sur Amazon Prime Vidéo depuis ce vendredi. Mais il n’en sera rien.

"Le tournage s’est terminé avant"

"Le tournage s’est terminé avant, explique Rafaela Pimenta, avocate de Pogba depuis dix ans, dans une interview au Parisien ce vendredi. Je suis désolée, mais vous ne verrez pas ça. Il faudra encore attendre…"

Interrogée sur un retour à la Juventus six ans après son départ, elle laisse la porte grande ouverte. "On parle beaucoup de ‘Paul Pogback to back’, fait-elle remarquer au sujet de ce retour très attendu en Italie. Qu’y aurait-il comme danger à revenir dans un ancien club? Si jamais ça devait arriver, c’est un autre moment, une autre équipe, il y a des années d’écart, les choses ont évolué…"

Mino Raiola, ancien agent de Pogba décédé en avril dernier, avait aussi évoqué la possibilité d’une signature au PSG. Un sujet que son avocate survole vaguement. "Je ne sais pas, demandez au PSG", botte-t-elle en touche.

Ces derniers jours, de nombreux médias italiens évoquaient un accord entre le joueur et le club piémontais où il a passé quatre saisons (2012-2016) et disputé une finale de la Ligue des champions (perdue face au Barça en 2015). La piste menant à Paris n’est pas à exclure non plus. Une potentielle nomination de Zinedine Zidane sur le banc pourrait faire pencher la balance puisque le technicien français est un grand fan de son compatriote qu’il avait tenté de faire venir au Real Madrid.